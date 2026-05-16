Javier Aguirre CONFIRMA que la “lista está abierta”: los borrados que aún se pueden colar a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre sorprendió con sus declaraciones en conferencia de prensa al confirmar que la “lista está abierta” y que todavía jugadores que disputan la Liguilla de la Liga BBVA MX se pueden colar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ello, da por sentado que ninguno de los que está concentrado en el CAR tiene su lugar asegurado con la Selección Mexicana, la cual humilló a un equipo argentino al propinarle una goliza.

El "Vasco" acudió este viernes al panel mundialista que se realizó en el Estadio BBVA, que ahora pasa a llamarse Monterrey, donde dejó en claro que los 55 jugadores que consideró en la prelista tienen la oportunidad de subirse al barco del combinado azteca. Entre ellos se encuentran grandes jugadores que inician el debate en cada conversación por no ser considerados para la justa veraniega.

El “Vasco” declaró que ninguno de los futbolistas concentrados en el CAR tienen su lugar asegurado.|Selección Nacional de México

“La lista está abierta, evidentemente se cierra a 55; es decir, si alguno de la Liguilla está en la lista de 55, evidentemente puede estar”, aseguró el entrenador de la Selección de México.

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Los borrados que se pueden colar a la Copa Mundial de la FIFA 2026

1. Marcel Ruiz: Sin duda es el que más llama la atención, pues antes de su lesión era considerado por Javier Aguirre en las convocatorias. Pese a no someterse a una cirugía y optar por otro tratamiento, el mediocampista ha tenido grandes partidos y fue pieza clave para que Toluca se encuentre en la final de la Concachampions 2026.

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2. Richard Ledezma: El lateral derecho de Chivas ha tenido un gran torneo, lo que lo llevó a ser convocado con el combinado azteca a principios de este año. Mucho se ha hablado de que tiene oportunidad de sumarse a la lista de 26, en gran medida por la baja de algunos futbolistas de la posición por lesiones.

3. Carlos Rodríguez: “Charly” formó parte de todo el proceso mundialista, pero no de los 12 de la Liga BBVA MX que supuestamente tenían amarrado su boleto a la justa veraniega. Pese a ello, el mediocampista tomó las riendas de Cruz Azul al portar el gafete de capitán y está en la pelea por el título del Clausura 2026.