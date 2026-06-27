Ella es Andrea Becerra, mujer con ESPERANZAS de ORO en los Juegos Olímpicos 2028

Una de las razones por las que los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 han llamado poderosamente la atención al interior del país deriva de la posibilidad de que México pueda sobresalir en cuanto a medallas de oro, plata y bronce se refiere, esto en relación a las últimas dos ediciones.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Para muestra de ello aparece Andrea Becerra, quien es considerada la mejor arquera dentro del Tiro con Arco Compuesto, disciplina que hará su debut en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Por tal motivo, no está de más conocer más respecto a esta deportista azteca.

¿Quién es Andrea Becerra, arquera que estará en los Juegos Olímpicos 2028?

Nacida el 25 de julio del 2000 en Guadalajara, Jalisco, Andrea Becerra es considerada, actualmente, la mejor arquera del Tiro con Arco Compuesto gracias a los resultados obtenidos en los últimos años. De hecho, recientemente consiguió la medalla de oro en el torneo con sede en Turquía.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

Se trata, entonces, de una mujer que es la número 1 en el ranking de la Federación Internacional de Tiro con Arco, motivo por el cual cuenta con la experiencia y los resultados suficientes para que sea considerada una estrella a seguir de cara a la próxima edición de los Juegos Olímpicos 2028.

Es así como, con solo 25 años de edad, Andrea Becerra se ha convertido en una de las cartas fuertes de la Delegación Mexicana después de conocer este deporte hace solo 14 años, así como de haber conquistado distintas etapas como, por ejemplo, el Campeonato Panamericano de Colombia 2018, la plata en los Panamericanos 2019 y los oros acumulados en los últimos cinco años.

¿Cuál es el objetivo de Andrea Becerra para los Juegos Olímpicos 2028?

A dos años para esta justa mundialista, Andrea Becerra sabe que el primer gran objetivo es mantener y superar el nivel que ha mostrado desde el año pasado. De conseguir esto, sabe que el sueño del oro para México en Los Ángeles 2028 no luce para nada descabellado.