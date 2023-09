Última hora: Guadalajara se queda sin estadio

De último momento se oficializó que Guadalajara se quedó sin estadio ya que el Code Jalisco a través de un comunicado de prensa anunció que al no cumplirse ciertos puntos del convenio que tenía el equipo con el estado de Jalisco no podrán usar más las instalaciones, por lo que a partir del 11 de septiembre las personas relacionadas a la franquicia tapatía no pueden hacer uso del inmueble.

Los Mariachis de Guadalajara desde su creación su única casa ha sido el Estadio Panamericano, pero desde el 2022 habían tenido problemas con el estado de Jalisco, ya que en dicho año recibieron la orden de dejar el inmueble, sin embargo al final desde las oficinas del gobierno les permitieron seguir usando las instalaciones.

“Toda vez que quedaron acreditadas las causales de incumplimiento de obligaciones de dicho convenio, se llegó a la resolución respecto al procedimiento de rescisión, de manera unánime por parte del Consejo Directivo, en la que se determinó procedente terminar de manera anticipada el convenio de referencia, por lo que a partir de hoy (11 de septiembre), el equipo Mariachis de Guadalajara no podrá seguir haciendo uso del inmueble”, informó en su comunicado el Code Jalisco en relación al Estadio Panamericano y los Mariachis de Guadalajara.

Mariachis no habría pagado por mantenimiento del Panamericano



Algunos de los puntos que no cumplió la directiva de la novena de Guadalajara fue la falta de inversión en el Estadio Panamericano para distintas áreas del mismo, algunas de ellas son el mantenimiento que requiere el inmueble, reparaciones y adaptaciones dentro y fuera de él; la gerencia de los Mariachis supuestamente único que buscaba era ir renegociando los acuerdos iniciales para evitar dar dinero.

“Se instruyó al área jurídica para llevar a cabo los procedimientos para resarcir el daño y cuantificar los montos para solicitar la reparación inmediata, con el fin de proteger el patrimonio de este Consejo y, en caso de incumplimiento, que ejercite las acciones legales correspondientes”, añadió el Code Jalisco en su comunicado de prensa.

