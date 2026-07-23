Campeón de Campeones: cuántas veces lo ganó Cruz Azul en su historia

Cruz Azul buscará este sábado un nuevo título cuando enfrente a Toluca en el Campeón de Campeones 2026. Además de sumar otro trofeo a sus vitrinas, La Máquina tiene la oportunidad de acercarse a los clubes más exitosos en la historia de esta competencia.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llega al partido tras conquistar el Clausura 2026, mientras que Toluca obtuvo su lugar como campeón del Apertura 2025. El duelo reunirá a dos de los equipos más destacados del futbol mexicano en los últimos torneos.

¿Cuántas veces ganó Cruz Azul el Campeón de Campeones?

A lo largo de su historia, Cruz Azul ha conquistado el Campeón de Campeones en tres ocasiones. Sus títulos fueron en las siguientes ediciones:

Temporada 1968-69: automáticamente por ganar Liga y Copa

Temporada 1973-74: 2-1 vs. Club América

Temporada 2020-21: 2-1 vs. Club León

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Aunque en algunos registros aparece una edición más, el club mantiene oficialmente tres conquistas. Esto se debe a que en la temporada 2021-22 el trofeo fue entregado automáticamente al Atlas por haber conseguido el bicampeonato de la Liga MX.

El título más reciente llegó en 2021, cuando La Máquina derrotó a León para confirmar el gran momento que vivía el equipo tras romper la sequía de campeonatos de liga.

Ahora, cinco años después, Cruz Azul vuelve a disputar este trofeo con la posibilidad de seguir escalando posiciones en el historial del certamen.

Si derrota a Toluca en la edición 2026, alcanzará cuatro Campeón de Campeones, igualando a Tigres y quedando a solo un título de León, Atlas y el propio Toluca, clubes que registran cinco conquistas.

|Liga BBVA MX

Los clubes con más títulos del Campeón de Campeones

El historial del Campeón de Campeones tiene a los siguientes ganadores:

América: 7 títulos.

Chivas: 7 títulos.

León: 5 títulos.

Atlas: 5 títulos.

Toluca: 5 títulos.

Tigres: 4 títulos.

Cruz Azul: 3 títulos.

En caso de imponerse este fin de semana, Cruz Azul no solo sumaría un nuevo campeonato a sus vitrinas, sino que además daría un paso importante en la clasificación histórica del Campeón de Campeones, consolidando el proyecto encabezado por Joel Huiqui y reduciendo la distancia con los máximos ganadores del torneo.

