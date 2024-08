¿Qué máscaras o cabelleras, han caído en las Triplemanías en la Arena Ciudad de México?

Este sábado 17 de agosto, se celebra la Triplemanía XXXII en la Arena Ciudad de México, recinto que lleva siendo la casa de este magno evento desde el 2012 y donde se han sepultado máscaras y se han cortado de cabelleras en contiendas de apuestas.

Este sábado, se sumará a esa historia una máscara o melena que dejará el perdedor en la lucha estelar que es el Domo de la Muerte, donde nueve luchadores harán todo para escapar y no incluirse en el historial de perdedores.

¿Qué luchadores exponen máscaras o cabelleras en Triplemanía XXXII?

En la Triplemanía XXXII de este sábado, habrá en el ring 9 estetas: Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético vs. Psicosis, Abismo Negro, El Fiscal vs. Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown

Uno de estos quedará dentro de la estructura y será quien revele su identidad o vea pasar por su cabello las tijeras.

La lista de luchas de apuestas en las Triplemanias dentro de la Arena Ciudad de México

Triplemanía XX: En la Arena Ciudad de México, Dr Wagner Jr le quitó la máscara a Máscara Año 2000.

Triplemanía XXI: El Hijo del Perro Aguayo perdió la cabellera en contra del Cibernético.

Triplemanía XXII: En esta edición en una lucha en jaula Electroshock perdió la cabellera y en otro duelo, Psycho Clown ganó la cabellera de Texano Jr.

Triplemanía XXIII: Patrón Alberto rapó a Brian Cage.

Triplemanía XXIV: Psycho Clown dejó pelón a Pagano en lucha de apuestas

Triplemanía XXV: Psycho Clown le ganó la máscara a Dr Wagner Jr. en una de las luchas más importantes en la historia.

Triplemanía XXVI: En la Triplemanía, Lady Shani le ganó la cabellera a Faby Apache.

En un Pokar de Ases, Hijo del Fantasma se quedó en mano a mano ante LA Park, y se reveló la identidad de Jorge Luis Arcantara Boli.

Triplemanía XXVII: Blue Demon Jr venció a Dr Wagner Jr quien dejó su cabellera en el mismo sitio donde perdió la máscara.

Triplemanía XXVIII: En la Triplemanía sin aficionados, Chessman tuvo una dura batalla ante Pagano, quien venció y recibió la cabellera del Asesino de la Luz Roja.

Triplemanía XXIX: En el duelo estelar, Psycho Clown sumó una cabellera a su legado y rapó a Rey Escorpión.

Triplemanía XXX: Pentagón Jr le quitó la máscara al legendario Villano IV, en choque electrizante que reveló la identidad de Tomás Díaz Mendoza.

Triplemanía XXXI: Psycho Clown sumó una victoria en este magno evento y rapó a Sam Adonis, en una buena rivalidad que continúa