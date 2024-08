¿Qué máscaras o cabelleras podrían caer en la Triplemanía XXXII?

Este sábado 17 de agosto en la Arena Ciudad de México, se celebra la Triplemanía XXXII, la cual tendrá siete luchas de alto calibre, incluida una en el Domo de la Muerte, donde caerá una máscara o una cabellera.

El Domo de la Muerte es una estructura de alto peligro, con un nivel complejo de escapatoria y en la que los golpes, caídas y tensión, están latentes en todo momento.

En este Domo de la Muerte, tres facciones estarán presentes, compuestas cada una con tres gladiadores de alto nivel. El final puede sentenciarse con rivales o inclusive con compañeros, lo que vuelve todo un drama.

Te podría interesar: El domo de la muerte, una estructura de peligro

AAA

¿Qué luchadores estarán en el Domo de la Muerte?

En el Domo de la Muerte, estarán: Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético vs. Psicosis, Abismo Negro, El Fiscal vs. Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown.

Te podría interesar: Abismo Negro Jr advierte que podría aplicar el martinete en la Triplemanía XXXII

Todos ellos exponen su máscara o cabellera en el evento estelar de la Triplemanía XXXII. Psicosis, Abismo Negro Jr, El Fiscal, además de Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown, son los que podrían revelar su incognita.

¿Cuáles son las reglas del Domo de la Muerte?

En el Domo de la Muerte, la regla para salvarse, es escapar por el orificio de la parte superior central; se puede escalar por la estructura, se puede llegar por una escalera o ser ayudado por el resto de los gladiadores.

El perdedor, será el luchador que se quede dentro de la jaula circular en última instancia, y en el caso de perder la máscara, tendrá que revelar su identidad, edad, de dónde es oriundo y el tiempo como luchador profesional.

Cartel completo de Triplemanía XXXII

Domo de la Muerte: Dark Cuervo, Dark Ozz y Cibernético vs. Psicosis, Abismo Negro, El Fiscal vs. Dave the Clown, Panic Clown y Murder Clown

Megacampeonato AAA : Nic Nemeth (c) vs. Alberto El Patrón

Última lucha del Vampiro, Lucha de ataúd (cinemática): Vampiro Canadiense vs. varios luchadores por anunciarse

Campeonato de Parejas: Negro Casas y Psycho Clown (c) vs. Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal vs. The Maharaja Raj Dhesi (Jinder Mahal) y Satnam Singh (con Jeff Jarrett)

Laredo Kid vs. Matt Riddle vs. Komander

Reina de Reinas: Flammer vs. Ganadora de eliminatoria en Verano de Escándalo el 2 de agosto

Copa Bardhall Orígenes: Luchadores que marcaron la historia de AAA y luchadores jóvenes.