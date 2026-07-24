¿Partido de trámite? Así le va a Rayados contra el Necaxa

Tras un arranque prometedor de los Rayados en este Apertura 2026, este fin de semana el conjunto regiomontano se enfrentará a un rival que ha dominado por completo en los últimos años sin importar la cancha en la que se juegue. En el duelo correspondiente a la segunda fecha del torneo, Monterrey se medirá al Necaxa en el Estadio Victoria, en donde no registran una derrota desde hace más de siete años a pesar de la condición de visitante.

Los dirigidos por el técnico Matías Almeyda sumaron confianza tras la victoria que tuvieron en la fecha inaugural ante Santos Laguna en el Estadio BBVA. Sin embargo, los Rayos también sumaron tres puntos en su debut en casa contra el Atlante.

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La enorme hegemonía de Rayados vs Necaxa

De los últimos 10 duelos de LIGA BBVA MX que han tenido en cualquier sede, la “Pandilla” cuenta con un impresionante saldo de nueve victorias, por apenas un triunfo para los hidrocálidos. Incluso en sus cuatro partidos más recientes, los de la Sultana del Norte además de ganar todos los compromisos, acumulan siete goles a favor, sin ningún tanto en contra durante este lapso.

Cabe recordar su más reciente enfrentamiento, en el que los Rayados se impusieron por marcador de 2-0 al Necaxa, gracias a los goles de Germán Berterame e Iker Fimbres en partido de la fecha dos del Clausura 2026 que se disputó en Aguascalientes.

Las últimas derrotas regias

La última vez que los Rayos lograron vencer al conjunto regiomontano se remonta hasta la jornada 15 del Apertura 2021 cuando por la mínima se llevaron los tres puntos en su visita al “Gigante de Acero” con una anotación del uruguayo Rodrigo Aguirre a pase de Alejandro Zendejas.

Mientras que el último triunfo de los hidrocálidos en casa ante el Monterrey data de los cuartos de final del Clausura 2019 cuando en el partido de ida sorprendieron con un marcador de 1-0 con un tanto de Cristian “El Chicote” Calderón.