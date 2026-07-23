Así se ve el once ideal de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey para el Apertura 2026

Rayados de Monterrey ha armado una buena plantilla para disputar el Apertura 2026 con Matías Almeyda como entrenador. En ese contexto muchos aficionados ya están imaginando cómo podría ser el once ideal, la alineación inicial, del conjunto regiomontano en cada partido de la Liga BBVA MX.

Luego de confirmar el refuerzo de lujo del CF Monterrey para este Apertura 2026, rápidamente surgieron las hipótesis de los fanáticos y los juegos sobre quiénes serán los 11 futbolistas en saltar al campo de juego en cada partido de este torneo. Muchos coinciden en que ahora La Pandilla tiene una de las mejores ofensivas del futbol mexicano.

Así sería el 11 inicial ideal de Rayados de Monterrey

Luis “Mochis” Cárdenas en la portería; línea de cuatro con Stefan Medina, Víctor Guzmán, Ricardo Chávez y Gerardo Arteaga; doble pivote de contención con Orbelín Pineda y Óliver Torres; dejando una línea de tres creativos conformada por Lucas Ocampos, Diego Rossi y Luca Orellano; y Hugo Cuypers como centro delantero nominal.

Refuerzos y salidas de Rayados de Monterrey en este mercado de fichajes

Altas Oficiales, según Transfermarkt

Orbelín Pineda: El mediocampista mexicano llegó procedente del AEK Atenas. La transferencia tuvo un coste de 8,00 millones de euros.

El mediocampista mexicano llegó procedente del AEK Atenas. La transferencia tuvo un coste de 8,00 millones de euros. Diego Rossi: El delantero uruguayo llegó procedente del Columbus Crew. La transferencia tuvo un coste de 7,00 millones de euros.

El delantero uruguayo llegó procedente del Columbus Crew. La transferencia tuvo un coste de 7,00 millones de euros. Hugo Cuypers: El delantero belga arribó desde el Chicago Fire de la MLS. La transferencia tuvo un coste de 6,60 millones de euros.

Javier Casillas: El lateral derecho mexicano llegó procedente de Venados FC. No se hizo público el coste de la transferencia.

El lateral derecho mexicano llegó procedente de Venados FC. No se hizo público el coste de la transferencia. Sebastián Vegas: El defensa central chileno regresó desde León tras finalizar su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El defensa central chileno regresó desde León tras finalizar su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). Johan Rojas: El mediocampista ofensivo colombiano llegó procedente del Vasco da Gama. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El mediocampista ofensivo colombiano llegó procedente del Vasco da Gama. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). Michell Rodríguez: El extremo mexicano regresó desde Tampico Madero tras concluir su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El extremo mexicano regresó desde Tampico Madero tras concluir su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). Tony Leone: El defensa central estadounidense regresó desde Pumas UNAM tras finalizar su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El defensa central estadounidense regresó desde Pumas UNAM tras finalizar su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). Jaziel Martínez: El mediocampista mexicano regresó desde Morelia tras concluir su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El mediocampista mexicano regresó desde Morelia tras concluir su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). César Garza: El pivote mexicano regresó desde Pumas UNAM tras finalizar su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El pivote mexicano regresó desde Pumas UNAM tras finalizar su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). Esteban Andrada: El guardameta argentino se reincorporó al equipo tras finalizar su periodo de préstamo con el Real Zaragoza. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

El guardameta argentino se reincorporó al equipo tras finalizar su periodo de préstamo con el Real Zaragoza. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión). César Ramos: El portero mexicano regresó desde Atlas tras concluir su préstamo. No tuvo coste de transferencia (fin de cesión).

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Bajas Oficiales, según Transfermarkt