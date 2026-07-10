Matías Almeyda podría perder al portero de Rayados a manos de un equipo de Sudamérica

Rayados continúa ajustando su plantel de cara al Apertura 2026 y uno de sus futbolistas podría cambiar de equipo durante este mercado. Un club importante de Sudamérica ya inició las gestiones para incorporarlo, una situación que podría modificar las opciones de Matías Almeyda para la próxima temporada.

El protagonista es Santiago Mele, portero de Rayados de Monterrey. El guardameta uruguayo, que integró la selección de Uruguay durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aparece como uno de los principales objetivos de Colo Colo para reforzar su plantilla en el segundo semestre del año.

Santiago Mele, jugador de Rayados

Santiago Mele, portero de Rayados de Monterrey, está en la mira de Colo Colo

De acuerdo con la información trascendida, el Colo Colo ya habría presentado una oferta formal a Rayados. La propuesta contempla un préstamo por una temporada con opción de compra, una fórmula que permitiría al conjunto chileno negociar la incorporación del portero.

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El contexto económico también favorece las conversaciones. Rayados buscaría reducir su masa salarial durante este mercado, mientras que Colo Colo ofreció hacerse cargo del 50% del sueldo del arquero.

Matías Almeyda espera una definición sobre el futuro de Santiago Mele

Por el momento, las negociaciones continúan y no existe un acuerdo definitivo. La salida del uruguayo representaría una baja importante para el plantel de Rayados. De todos modos, se cree que Esteban Andrada y Luis Cárdenas tendrán protagonismo en el Apertura 2026.

Colo Colo considera que Mele reúne las condiciones que busca para fortalecer la portería gracias a su experiencia internacional y su continuidad en los últimos años. Por eso, mantiene al guardameta como una de sus prioridades en este mercado.

Matías Almeyda confirma que Rayados de Monterrey irá por nuevos refuerzos para el Apertura 2026|Rayados

Los números de Santiago Mele con Rayados

En la última temporada, Santiago Mele disputó 20 partidos oficiales con Rayados, recibió 31 goles y mantuvo su portería invicta en 5 encuentros. No obstante, perdió el puesto con Luis Cárdenas. A sus 28 años, también acumula experiencia en clubes de Uruguay, Turquía, España, Argentina y Colombia.

Precio y contrato de Santiago Mele en el CF Monterrey

El portero de Uruguay, Santiago Mele, tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, según Transfermarkt. Además, el guardametas de 28 años tiene contrato hasta junio de 2029 con el CF Monterrey.

