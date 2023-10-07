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Resumen: Mazatlán 1-2 América | Jornada 12 del Apertura 2023

En la Jornada 12 del Apertura 2023, el América se metió a la cancha del Mazatlán para llevarse otra victoria, ahora tras remontar luego de ir abajo por 1-0

Por: Azteca Deportes

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Club América