Mazatlán vs Toluca: Alineaciones del partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

La Jornada 16 del Clausura 2026 nos regala un choque de realidades opuestas en el Estadio El Encanto. Mientras el Mazatlán busca conseguir puntos para cerrar bien el torneo, los Diablos Rojos del Toluca, bajo el mando de Antonio "Turco" Mohamed, llegan con la consigna de sumar tres puntos que los catapulten a los primeros puestos de la clasificación.

El técnico cañonero, Sergio Bueno, ha decidido mantener su esquema de cinco defensores para intentar contener el poderío ofensivo de los mexiquenses. Por su parte, el Turco Mohamed apuesta por un equilibrio dinámico, confiando en la jerarquía de sus individualidades para romper el cerrojo sinaloense.

Alineaciones para el encuentro:

El 11 inicial de Mazatlán

Portero: Ricardo Rodríguez.

Ricardo Rodríguez. Defensas: Mauro Zaleta, Jair Díaz, Lucas Merolla, Facundo Almada, Sebastián Santos.

Mauro Zaleta, Jair Díaz, Lucas Merolla, Facundo Almada, Sebastián Santos. Mediocampistas: Said Godínez, Joel Bárcenas, Josue Ovalle.

Said Godínez, Joel Bárcenas, Josue Ovalle. Delanteros: Dudu Teodora y Brian Rubio.



El 11 inicial de Toluca

Portero: Hugo González.

Hugo González. Defensas: Diego Barbosa, Antonio Briseño, Everardo López, Mauricio Isais.

Diego Barbosa, Antonio Briseño, Everardo López, Mauricio Isais. Mediocampistas: Marcel Ruiz, Fernando Arce, Pavel Pérez, Jorge Díaz Price, Alexis Vega.

Marcel Ruiz, Fernando Arce, Pavel Pérez, Jorge Díaz Price, Alexis Vega. Delanteros: Francisco Rossi

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¿Dónde ver el partido Mazatlán vs Toluca?

El duelo entre Mazatlán vs Toluca correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 lo podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano a partir de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

