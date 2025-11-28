Oscar Piastri desafía a McLaren y advierte a Lando Norris por el título de pilotos de Fórmula 1: “Así es cómo jugaremos”

Solo restan dos Grandes Premios en el calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y tres pilotos se disputan el campeonato con Lando Norris a la cabeza con 390 puntos, seguido de su coequipero en McLaren Oscar Piastri y Max Verstappen de Red Bull que suman 366 unidades cada uno.

Sin embargo, a pesar de ser su compañero, Piastri ha dejado claro que no pretende ayudar a Norris y peleará hasta el final por conseguir el campeonato de pilotos, incluso aunque Verstappen pueda superarlos en la clasificación.

Oscar Piastri le declara la guerra a Lando Norris por el título de la Fórmula 1

Oscar Piastri declaró este jueves 27 de noviembre que no ayudará a su compañero de McLaren, Lando Norris, a ganar el título de campeón de la Fórmula 1.

El australiano aseguró que tuvieron una conversación con Norris y el equipo y se negó a prestar ayuda para que el británico se haga del campeonato de pilotos.

"Tuvimos una brevísima discusión al respecto, y la respuesta es no. Sigo igualado a puntos con Max y tengo bastantes posibilidades de seguir ganando si las cosas van como yo quiero, así que, sí, así es como jugaremos", sentenció Piastri ante los medios.

Piastri fue claro al reconocer que sabe que será una tarea complicada arrebatarle la cima a su coequipero, pero luchará hasta el final.

"Creo que todavía hay una oportunidad y así ha ocurrido ya un par de veces antes. Sé que no es imposible. Obviamente, también sé que es una posibilidad un poco remota. No puedo confiar en tener dos fines de semana perfectos (...) Necesito que otras cosas me salgan bien, y soy muy consciente de ello", reconoció.

ELOISA SANCHEZ/REUTERS FILE PHOTO: Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 26, 2025 McLaren’s Lando Norris and Oscar Piastri during the drivers’ parade ahead of the race REUTERS/Eloisa Sanchez/File Photo

McLaren les da vía libre para que compitan entre ellos

Ya con el título de constructores asegurado, McLaren concedió libertad a sus pilotos para que compitan por el campeonato de conductores; sin embargo, en una entrevista el director ejecutivo de la escudería Zak Brown reconoció que preferiría que Max Verstappen repita el título antes que Norris o Piastri.

"Prefiero decir que hicimos lo mejor que pudimos con nuestros pilotos empatados a puntos y que el otro nos ganó por uno, en vez de decirle a uno ahora mismo, cuando están a un punto de distancia, 'sé que sueñas con ganar el campeonato mundial, pero lanzamos la moneda y no lo lograrás este año, olvídalo', no pasará", dijo Brown en una entrevista para el podcast Beyond the Grid.

