Esta sería la fecha en la que llegaría el retiro de Randy Orton en WWE

Randy Orton, una de las máximas leyendas de la WWE, se encuentra en la recta final de su carrera profesional. Con 14 campeonatos mundiales en su historial, el llamado Asesino de Leyendas ocupa el tercer lugar histórico, solo por detrás de John Cena y Ric Flair.

Esto reafirma su lugar como uno de los luchadores más importantes de todos los tiempos. Pero aunque no conquista un título mundial desde 2020, Orton mantiene viva la ambición de conseguir al menos un reinado más en WWE antes de despedirse definitivamente del ring.

El retiro de Randy Orton de WWE está cada vez más cerca

Durante su regreso en Survivor Series 2023, Orton insinuó que aún le quedaban alrededor de 10 años de carrera, lo que lo llevaría a retirarse cerca de los 55 años. Pero en una entrevista con un medio periodístico internacional, el luchador reconoció que el desgaste físico ha cambiado sus perspectivas y ya no proyecta su futuro a tan largo plazo.

"El cuerpo ha sido castigado por todo ese ring", admitió el luchador en una de sus entrevistas concedidas a medios deportivos, quien ahora prefiere disfrutar cada combate como si fuera el último. A sus 46 años, el veterano entiende que el tiempo en la WWE es limitado, por lo que su enfoque actual está en aprovechar cada oportunidad sobre el cuadrilátero.

Randy Orton: lesiones, recuperación y el deseo de un último campeonato en WWE

Uno de los factores que más ha influido en la cercanía de su retiro es la grave lesión de espalda que lo mantuvo fuera de acción durante un año y medio. El propio luchador de 45 años reveló que llegó a tener dificultades incluso para caminar, al punto de tener que detenerse constantemente al acompañar a sus hijos durante actividades cotidianas.

Tras un largo proceso de rehabilitación, The Viper logró regresar al ring con una notable transformación física, aumentando cerca de 50 libras. Aun así, el desgaste acumulado de más de 26 años de carrera pesa y el luchador es consciente de ello.

Antes de su retiro profesional su objetivo es conquistar un último campeonato mundial. Su camino hacia esa meta continuará en Elimination Chamber, donde buscará demostrar que todavía tiene lo necesario para competir al más alto nivel frente a Cody Rhodes, Trick Williams, Je’Von Evans, LA Knight y Jey Uso. Dicho evento será el sábado 28 de febrero a las 19 horas.