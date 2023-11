Megan Rapinoe se despide del futbol entre lágrimas

Este sábado Megan Rapinoe, una de las máximas estrellas en la historia del futbol femenino se despidió del deporte de sus amores con una desafortunada lesión en los primeros minutos de la final de la NWSL.



Rapinoe dio las gracias tras su último encuentro a todos los que le acompañaron en su extraordinaria carrera.



“Definitivamente no es como me había imaginado este último partido... Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles”, declaró con una sonrisa amarga a la retransmisión de la cadena CBS.



“Estoy orgullosa de nuestro grupo (del OL Reign), obviamente lo dieron todo. El Gotham se lo merece mucho (el título), han tenido un gran año. Y simplemente gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo. Ha sido increíble. Quizá solo al margen de esto, no lo habría escrito de manera diferente. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado”, adjuntó la estrella norteamericana.



Doble campeona del mundo con la selección de Estados Unidos, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Balón de Oro de 2019, Rapinoe, en el partido que significaba su adiós al deporte profesional, se tuvo que retirar por lesión cuando solo habían pasado seis minutos.



Rapinoe se resbaló en el minuto 3 en una jugada sin contacto con jugadoras rivales y cayó al suelo cuando apenas había comenzado la final entre su equipo, el OL Reign, y el NJ/NY Gotham.



La legendaria futbolista no pudo continuar por esa lesión y abandonó el campo poco después entre lágrimas, cojeando, con ayuda del personal médico del OL Reign y con el aplauso de los fans del Snapdragon Stadium de San Diego.

El equipo de Gotham, campeón de la NWSL

El equipo Gotham se llevó su primer título de la NWSL al derrotar por 1-2 al OL Reign gracias a la española Esther González, que marcó el segundo y definitivo gol para las neoyorquinas.

