El video viral de Memo Ochoa que da la vuelta al mundo y hace reír a todos

Guillermo ‘Memo’ Ochoa está muy cerca de jugar su sexta Copa Mundial de la FIFA con México. El histórico portero fue convocado en los últimos juegos del equipo nacional a raíz de la lesión ligamentaria de Luis Ángel Malagón. Todo parece indicar que tomará el lugar del jugador del Club América y peleará por ser el segundo guardameta de la Selección Mexicana en el torneo mundialista.

A lo largo de la historia, Memo Ochoa ha sido titular en todos los mundiales que disputó con México desde su debut en la competencia en el año 2006. Debido a su extensa participación en la Copa del Mundo, su longevidad comenzó a ser un meme dentro de nuestro país, pero ahora cruzó fronteras y llegó hacia el exterior con un video caricaturesco que generó risas alrededor de todo el mundo.

|Getty Images

El video viral de Guillermo Ochoa que recorre las redes

Omar Momani, animador de caricaturas sobre futbol, publicó en sus redes sociales un video sobre la participación de Ochoa en los mundiales, desde Alemania 2006 hasta el próximo Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Junto a la publicación, adjuntó el siguiente mensaje: “Yo crecí… Ochoa no lo hizo”.

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En las imágenes se puede observar a un aficionado mexicano junto a una televisión contemplando la evolución de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana. Dicho fanático comienza el video siendo un pequeño bebé hasta llegar a la edad de la vejez donde el ‘Memo’ sigue siendo el portero de la Selección Mexicana.

El contenido multimedia registra más de 200 mil reproducciones en la red social de X y acumula más de 4 mil reacciones. El meme de Ochoa recorrió el mundo entero y los aficionados mexicanos presumieron de ello.

I grew up…

Ochoa didn’t 😳 pic.twitter.com/Jvqr5aRcws — Omar Momani (@omomani) March 29, 2026

Ochoa no es el portero titular de México para Javier Aguirre

Si bien es cierto que Ochoa es el portero más experimentado de México, hoy en día Javier Aguirre valora otros atributos que observa en Raúl ‘Tala’ Rangel. El guardameta de Chivas destaca por su mejor manejo de pies, permitiéndole a la Selección Mexicana jugar más adelantado en defensa. Además, se valora su habilidad a la hora de cortar centros como demostró en los últimos juegos del equipo nacional.

"Tiene cuatro o cinco partidos con la portería en cero, está comiendo minutos, confianza, hay un par de despejes que tengo que corregir, me gusta el trabajo que hace. En la portería estoy muy tranquilo y hay gente de la Liga BBVA MX, que podrían estar", comentaba el ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa tras el juego contra Portugal.