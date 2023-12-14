¡Un piloto mexicano a la Fórmula 3!: Noel León debutará en 2024

Los pilotos mexicanos siguen demostrando su talento en los altos niveles competitivos y ahora quien está en los focos es Noel León, de 18 años, quien ha logrado hacerse con un asiento dentro del equipo Van Amersfoort Racing (VAR), en la Fórmula 3.

El regiomontano fue anunciado como uno de los pilotos que estarán en el equipo para la temporada 2024 tras haber arrasado de manera dictatorial en el Campeonato Abierto de Euroformula 2023, coronándose como campeón indiscutible.

Por medio de sus redes sociales, VAR le dio la bienvenida al juvenil, quien es una de las principales promesas del automovilismo, y con este logro da un paso más hacia el objetivo de convertirse algún día en piloto de la Fórmula 1.

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"Hasta ahora, formar parte de Van Amersfoort Racing ha sido un placer. Hicimos juntos las pruebas de postemporada y Macao, lo cual fue una experiencia positiva y una gran preparación para la próxima temporada. ¡No puedo esperar a que comience la temporada!", dijo el mexicano.

🚨 ANNOUNCEMENT 🚨



Van Amersfoort Racing announces the signing of Noel León for the 2024 FIA Formula 3 Championship.



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#vanamersfoortracing #VAR #F3 #Formula3https://t.co/YiJPnNelR3 — Van Amersfoort Racing (@VARmotorsport) December 13, 2023

Red Bull le cerró las puertas a Noel León

A pesar de que en todo momento ha demostrado ser uno de los pilotos juveniles más talentosos del circuito, Noel León sufrió un duro golpe en su carrera hace algunos meses, cuando salió de Red Bull Junior Team. Sin embargo, no bajó los brazos y respondió con el Campeonato de Euroformula 2023 gracias a siete victorias y 16 podios.

Parecía que el sueño de Noel se había terminado, pero su perseverancia le ha vuelto a abrir las puertas en Europa, en donde se desarrolla el más alto nivel de automovilismo y el que le puede abrir las puertas del Gran Circo.

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“Ser parte de Van Amersfoort Racing ha sido genial hasta la fecha. Hemos hecho juntos los test postemporada y también hemos corrido en Macao. Han sido experiencias positivas para mi y una gran preparación para el año que tenemos por delante juntos. No puedo esperar para que empiece ya 2024”, ha comentado León.

