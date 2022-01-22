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Fútbol

Todos los mexicanos pasan el corte en el LAAC

Por primera vez en la historia del torneo, todos los representantes nacionales lograrán llegar a la tercera ronda y buscar el título

Santiago De La Fuente LAAC

Escrito por: Azteca Deportes

El LAAC (Latin America Amateur Championship) tuvo actuaciones positivas por parte de los representantes mexicanos en la segunda ronda. Santiago De la Fuente (-5) tuvo un día espectacular al hacer seis birdies y firmar una tarjeta de 65 golpes, con lo que se colocó en el tercer lugar del tablero.

Al momento, el mexicano está empatado con los argentinos Abel Gallegos y Vicente Marcillo; así como con el puertorriqueño Roberto Nieves y Aarón Jarvis, de las Islas Gran Caimán; todos con 139 tiros.

“Le pegué muy bien a la bola, el putt estaba rodando bien, se calentó en los primeros nueve hoyos; un poquito frío en los otros nueve, pero la verdad estuvo muy bien, buena ronda”, compartió el golfista mexicano Santiago De la Fuente, del Atlas Country Club.

Todos los mexicanos pasan el corte

Por otro lado, Alejandro Fierro (-1) del Carmen Country Club también subió posiciones, pasando del T17 al T14. Otro tricolor que remontó fue Luis Carrera (+1) al avanzar 10 lugares y colocarse en el sitio T16. Isaac Rodea (+3) terminó en el lugar T25 con 147 golpes. José Cristóbal Islas (+4) del Club de Golf Pachuca se colocó en la posición T27, con 148 tiros.

“Estamos muy contentos, la verdad es que es un campo muy complicado, es un torneo con demasiado nervio y estamos muy emocionados de que los cinco se van a poder dar la oportunidad el fin de semana”, comentó el coach nacional, Santiago Casado.

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Este sábado se jugará la tercera ronda del LAAC 2022, torneo en el que, además del trofeo, el campeón obtendrá una invitación para competir en el Masters Tournament, The Open Championship y el Mexico Open. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán en forma directa a las etapas finales de clasificación, con lo que tendrán la posibilidad de llegar a The Open y el U.S. Open.

También, el campeón recibirá exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y otros campeonatos amateur de la USGA para los que sea elegible.

Posiciones mexicanos en el LAAC después de segunda ronda

3.- Santiago De La Fuente -5
14.- Alejandro Fierro -1
16.- Luis Carrera +1
25.- Isaac Rodea +3
28.- José Islas +4

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