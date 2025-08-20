deportes
Noticias
México humilla a Argentina en los Juegos Panamericanos Junior: así está el medallero

A falta de una semana para que finalice la competencia, México supera a Argentina en medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025 con una buena ventaja

El medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025
TV Azteca
Rodrigo Acuña
Otros Deportes
Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 entraron en la última semana de competencia y la hegemonía mexicana sigue vigente sobre los argentinos. Unos días atrás, pudimos presenciar como México le quitó una medalla de oro a Argentina y Uruguay y esto se ve reflejado en el medallero actualizado. Pues la delegación mexicana suma un total de 85 medallas superando a Argentina.

Resulta que México supera a Argentina con una diferencia de 23 preseas a su favor, pues la delegación de los argentinos suma 62 medallas en su haber. Por su lado, México ha obtenido 19 medallas de oro, 33 de plata y 33 de bronce; mientras que Argentina acumula 18 distinciones doradas, 27 de plata y 17 de bronce. Un buen aporte de las medallas mexicanas fueron gracias a las gemelas Lía y Mía Cueva en trampolín sincronizado de 3 metros .

José Antonio Prieto
@antonioprietodl
José Antonio Prieto sumó un oro, su segunda medalla en los Juegos Panamericanos Junior 2025

Así está el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (primeros 10)

  1. Brasil: 129 medallas (59 oro, 31 plata, 39 bronce)
  2. Colombia: 78 medallas (33 oro, 20 plata, 25 bronce)
  3. Estados Unidos: 81 medallas (25 oro, 30 plata, 26 bronce)
  4. México: 85 medallas (19 oro, 33 plata, 33 bronce)
  5. Argentina: 62 medallas (18 oro, 27 plata, 17 bronce)
  6. Chile: 42 medallas (15 oro, 11 plata, 16 bronce)
  7. Canadá: 32 medallas (8 oro, 9 plata, 15 bronce)
  8. Cuba: 20 medallas (7 oro, 5 plata, 8 bronce)
  9. Guatemala: 10 medallas (5 oro, 3 plata, 2 bronce)
  10. Ecuador: 21 medallas (3 oro, 8 plata, 10 bronce)
Medallero Asu 2025
Asu 2025

¿Cuándo finalizan los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025?

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 finalizarán el próximo sábado 23 de agosto con las disciplinas de canotaje velocidad, golf, karate, levantamiento de pesas y natación artística. Esta es la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, un evento multideportivo internacional para atletas de 12 a 22 años de los 41 Comités Olímpicos Nacionales miembros de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA). Algunos eventos clasifican para los Juegos Panamericanos de 2027.

Más allá del futbol
