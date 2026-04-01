México sufre revés tras el resultado con Portugal y pone en riesgo su clasificación en prestigioso torneo
El equipo perdió por la mínima en la primera jornada de un torneo internacional de gran prestigio de la categoría
La Selección Nacional de México sufrió un duro revés al caer por la mínima ante Portugal en la primera jornada del Mondial Montaigu, torneo de gran prestigio de la categoría Sub-16. Con este resultado, el equipo dirigido por Yasser Corona pone en riesgo su clasificación. Así fue la goleada que le propinó Pumas al combinado azteca Sub-23.
El equipo mexicano se ubica en el Grupo B y fue este martes 31 de marzo cuando hizo su debut en el torneo que se disputa en Francia. Sin embargo, perdió 1-0 ante los lusitanos, un resultado que ya no le alcanzó para igualar o darle la voltereta, ya que se quedó con 10 hombres en el terreno de juego. Así se sacó la espina la Selección Nacional al golear a Toluca en la Fecha FIFA de marzo.
Si el combinado azteca quiere pasar de la fase de grupos, deberá ganar sus últimos 2 duelos, los cuales no serán nada fáciles, ya que se enfrentarán a selecciones de calidad: Estos son sus próximos duelos:
- México vs Perú – Jueves 2 de abril a las 11:30 de la mañana (hora centro del país)
- México vs Japón – Sábado 4 de abril a las 11 de la mañana (hora centro del país).
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México y su participación en torneo de prestigio
En este 2026 se disputa la edición 53 del Campeonato Mundial de Futbol Montaigu, un torneo juvenil de gran prestigio y en el que este año participan grandes selecciones, como lo son Japón, Francia, Brasil, China, Perú y Costa de Marfil, así como México, que ya lo ha jugado anteriormente.
Este torneo internacional se disputa en Francia desde 1976 y cuenta con tres categorías, entre ellas la del Desafío de Naciones Masculino. La Gran Final se disputará el lunes 6 de abril en la ciudad de Montaigu, en honor al nombre del campeonato mundial.