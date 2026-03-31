Selección Mexicana se saca la espina y golea a Toluca en la Fecha FIFA de marzo

La Selección Mexicana Sub-23 se sacó la espina de ser goleados por Pumas en su primer partido de preparación de la Fecha FIFA de marzo y ahora le replicó la misma dosis a Toluca Sub-21 por un marcador de 4-0 en las instalaciones del CAR. Este duelo forma parte de una serie de encuentros que el combinado azteca sostuvo de cara a próximas competencias internacionales.

El equipo dirigido por Eduardo Arce, quien comandó a México en el Mundial Sub-20 de 2025 hasta los Cuartos de Final, mostró mayor solidez que en su encuentro anterior al meterle cuatro goles a las Fuerzas Básicas del equipo bicampeón de la Liga BBVA MX.

El combinado azteca le ganó a Toluca Sub-21 por marcador de 4-0.|Selección Nacional de México

Los goles de la Selección Mexicana estuvieron a cargo de Ángel Leyva y Octavio Vázquez, así como por Juan Pablo Uribe, quien se despachó con un doblete. Con este resultado, el equipo tricolor deja atrás el trago amargo que vivió en las instalaciones de Cantera, donde cayó 4-1 ante Pumas, que sigue en plan grande pese al parón por la Fecha FIFA de marzo.

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El panorama de la Selección Mexicana Sub-23 y Toluca Sub-21

La Selección Nacional Sub-23 da por terminada la serie de encuentros de preparación con un récord de un partido ganado y uno perdido. Lo anterior le ayudará al cuerpo técnico a armar el rompecabezas y conformar un equipo competitivo para los torneos venideros. Uno de ellos podría ser el Maurice Revello, uno de los más importantes de la categoría.

Mientras que Toluca Sub-21 es uno de los serios candidatos a levantar el título del Clausura 2026, ya que tras 12 jornadas de torneo marcha en tercer lugar de la tabla general con 22 puntos, producto de 5 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos, según las estadísticas de BeSoccer.

Su próximo encuentro será el domingo 5 de abril tras la continuación del torneo por la Fecha FIFA de marzo. El conjunto escarlata buscará ganarle de visitante a los Gallos Blancos del Querétaro para acercarse al Atlas, que marcha como líder con 26 unidades.