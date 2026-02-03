México en la Serie del Caribe; ¿cuándo fue la última vez que se coronó campeón?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos deportivos más importantes que habrá en este inicio de año. La Serie del Caribe 2026 finalmente ha comenzado, motivo por el cual luce interesante conocer la vez en que México, a través de su representante, se quedó con este título continental.

Para esta edición de la Serie del Caribe México contará con dos representantes luego de los problemas que hubo con la organización, misma que, en un principio, se realizaría en Venezuela pero pasó directamente a Jalisco. Con ello, el país cuenta con dos escuadras en el torneo, siendo estas los Charros y los Tomateros.

¿Cuándo fue la última vez que México ganó la Serie del Caribe?

Han pasado exactamente diez años desde que un representante de México se quedó con la Serie del Caribe, pues fue en la edición 2016 cuando los Venados de Mazatlán se quedaron con el oro luego de ser los campeones de la LMP para, posteriormente, conquistar a plenitud el Caribe.

En aquella edición, los Venados de Mazatlán lograron el campeonato de la Serie del Caribe luego de vencer en una final de alarido a los Tigres de Venezuela por un icónico 5-4 y, además, firmar una actuación histórica al mantenerse invictos a lo largo de la fase regular, así como en la etapa semifinal.

De hecho, México es uno de los países más ganadores de la Serie del Caribe al obtener el triunfo en ediciones como la de 1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014 y 2026. Con estos campeonatos, el país supera a otros como Cuba, Venezuela, Panamá y Colombia, respectivamente hablando.

¿Qué país es el máximo ganador de la Serie del Caribe?

La República Dominicana se coloca como el máximo ganador en la historia de la Serie del Caribe al conquistar este título en 23 ocasiones, la última de estas en el año 2025. México se encuentra en el tercer lugar del ranking por debajo de Puerto Rico con nueve triunfos, el último de estos precisamente en 2016.