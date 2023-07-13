La Selección Mexicana está en la Gran Final de la Copa Oro. El conjunto de Jaime Lozano no tuvo problemas para vencer a la británica Jamaica, por marcador de 3-0, y así disputar su décimo partido por el título de la Concacaf, y se medirá el próximo domingo 16 de julio al combinado de Panamá.

Con esto, el cuadro azteca buscará su noveno campeonato en el torneo, siendo su último trofeo el de 2019, cuando venció a Estados Unidos con gol de Jonathan Dos Santos; y así buscar ‘revancha’ del 2021, donde perdió ante las Barras y las Estrellas, aunque en esta ocasión no será ante ellos.

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Así fueron los goles de México para derrotar a Jamaica en la semifinal de la Copa Oro

A México le bastaron dos minutos para ponerse enfrente. En lo que se conoce como gol de vestidor, tras un desborde de Jesús Gallardo por la banda izquierda, mandó una diagonal matona que terminó en los pies de Henry Martín, que abrió el marcador.

Entonces vino la pincelada del encuentro. Luis Chávez, hizo recordar a todos el golazo que consiguió en Qatar 2022, y con un tiro libro, nada más que al otro poste, puso el 2-0 y así irse al descanso con la ventaja, además de conseguir su segunda diana del torneo.

Para sentenciar el duelo, una vez más Gallardo desbordó por la banda izquierda, y con un centro raso, el 'Piojo' Alvarado consiguió el 3-0, al minuto 90 y tres más de agregado.

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¿Cuándo y dónde juega se juega la Final de la Copa Oro México vs Panamá?

La Gran Final entre México y Panamá se jugará el domingo 16 de julio, en el SoFi Stadium, casa de los Rams y los Chargers de la NFL, en punto de las 5:50 PM (tiempo del centro de México), duelo que tu podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con la mejor narración del mundo mundial: Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y David Medrano desde Los Angeles.

