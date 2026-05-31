México vs Australia: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión del partido amistoso HOY sábado 30 de mayo, en California, marcador online, por internet, en directo por Azteca y en línea

Día importante para Javier Aguirre y la Selección Mexicana de Futbol. El cuadro nacional se enfrentará a su similar de Australia en busca de mejorar sensaciones de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El 'Vasco' parece que ya tiene lista su convocatoria de 26 futbolistas, sin embargo, hoy podría ser un cotejo crucial para algunos futbolistas que tratarán de llenarle de último momento el ojo al cuerpo técnico nacional.

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Dónde ver en vivo el partido de México vs Australia hoy sábado 30 de mayo 2026

El partido de la Selección Mexicana vs Australia lo podrás ver en vivo a través de la señal de TV Azteca, en punto de las 8:00 pm. Este encuentro se disputará en el estadio Rose Bowl, ubicado en Pasadena, California, Estados Unidos.



Horario: 8:00 pm

Dónde ver: la señal de TV Azteca

Estadio: Rose Bowl

Alineaciones de México vs Australia

México: Raúl Rangel, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez, Jorge Sánchez, Alexis Vega, Orbelín Pineda, Mateo Chávez, Guillermo Martínez.

Australia: Mathew Ryan, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Mathew Leckie, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos,Mohamed Toure, Jacob Italiano.

¿Cuál es el siguiente partido de la Selección Mexicana?

El siguiente partido de fútbol de la Selección Mexicana será el día jueves 4 de junio de 2026 en contra de la Selección de Serbia en punto de las 20:00 horas y será un encuentro amistoso al igual que este en contra de Australia. Será el último de preparación antes de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.