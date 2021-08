México vs Japón: Alineaciones confirmadas|medalla de bronce Tokyo 2020

El bronce es nuestro. México peleará por la medalla de bronce este viernes ante su similar de Japón, en punto de las 3:45 AM (tiempo del centro de México). Partido que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com

El encuentro será una revancha para los nuestros, pues en la fase de grupos los nipones ganaron 2-1, en el que fue el peor partido de la Selección Mexicana. Además de tener el compromiso de despedir con una victoria a Jaime “Jimmy” Lozano, quien ya renunció a su cargo.

Alineación de México vs Japón | medalla de bronce

Estos son los 11 guerreros que buscarán hacer historia y colgarse la presea del tercer lugar: nuestro capitán y arquero será Guillermo Ochoa; los centrales, César Montes y Johan Vásquez, mientras que en las bandas estarán Jesús Angulo y Jorge Sánchez; en medio campo los mismos de siempre Luis Romo, Carlos Rodríguez y Sebastián Córdova; mientras que el ataque Alexis Sánchez, Diego Lainez y Henry Martín.

Alienación de Japón 6 de agosto de 2021

Por su parte, los japoneses no han movido mucho a sus titulares y este encuentro no será la excepción: en la portería estará Kosei Tani: para la parte baja, la comanda el capitán Maya Yoshida (C), Hiroki Sakai, Yuta Nakayama y Kou Itakura; en el medio campo jugarán Wataru Endo, Takefusa Kubo, Koji Miyoshi, Ritsu Doan y Ao Tanaka; mientras que el ataque está comandado por Daichi Hayashi.

¿Dónde es el partido de México vs Japón, medalla de bronce?

La cita es en el Estadio Saitama, dónde los nipones cayeron ante la Selección de España en las semifinales del certamen, con un gol de Marco Asensio en el tiempo extra.

Ver en vivo el partido entre México vs Japón

El silbatazo inicial será en punto de las 3:45 AM (tiempo del centro de México), partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, la APP de Azteca Deportes y aztecadeportes.com