Oliver Bearman se confiesa: “Me cag… de miedo al ver a Verstappe a mi lado”

El piloto británico de Haas, Oliver Bearman, tuvo su mejor carrera en esta temporada de la Fórmula 1 al terminar en la cuarta posición en el Gran Premio de México 2025, y confesó que ir rueda a rueda con Max Verstappen se “cagó de miedo”.

Bearman fue una grata revelación de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez que se llevó a cabo este pasado domingo 26 de octubre al cruzar la meta en el cuarto puesto. Oliver no solo brilló por su ritmo competitivo, sino por su valentía al enfrentarse cara a cara con el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen.

En declaraciones posteriores al Gran Premio Azteca, Bearman declaró detalles de su experiencia en pista: “Tuve una buena salida. Me coloqué entre los dos Mercedes, creo, y luego, de hecho, en esas vueltas, mantuve un buen ritmo. Pude mantener el DRS”, señaló sobre su arranque. El joven piloto de Haas las circunstancias del inicio, cuando George Russell perdió el DRS y Hamilton y Verstappen tuvieron un pequeño encontronazo, lo que le permitió escalar posiciones rápidamente.

Pero el momento más intenso llegó cuando se encontró lado a lado con Verstappen, un escenario que lo puso extremadamente tenso. “Sinceramente, me cagué de miedo al ir rueda a rueda con Max, pero es realmente genial competir con estas personas a las que he estado viendo desde que empecé a seguir la F1”, apuntó con sinceridad. El piloto de apenas 20 años, no ocultó la presión que sintió al tener a ‘Mad Max’ en sus espejos durante varias vueltas: “Probablemente fue la mayor presión que he tenido nunca en una carrera”, finalizó.

El mejor resultado de Oliver Bearman en la F1

El resultado en el GP de México no solo representa un éxito personal para Bearman, sino también un logro histórico para la escudería Haas, que no alcanzaba una cuarta posición desde el GP de Austria 2018 con Romain Grosjean. El británico ha sumado puntos valiosos esta temporada y se consolida como uno de los novatos más prometedores del campeonato.

Oliver Bearman no solo se ganó el respeto de sus rivales, sino también el cariño de la afición mexicana, que lo ovacionó al final de la carrera.

