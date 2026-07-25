Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este sería el salario de Joel Huiqui en Cruz Azul

Toluca y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 25 de julio en el duelo de Campeón de Campeones 2026, título que disputan los más recientes monarcas de la Liga BBVA MX. En los banquillos hay un gran duelo entre estrategas. De un lado está Antonio Mohamed, un "viejo lobo de mar" que gana 4 millones, mientras que del otro, Joel Huiqui, quien es la revelación y percibe un salario menor.

De acuerdo con el portal Soy Futbol, el entrenador de Cruz Azul, que recientemente fue ratificado en el banquillo celeste tras ganar la décima, tiene un salario anual de 800 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 14 millones de pesos. Es decir, el mexicano percibe poco más de 1 millón de pesos por mes.

Huiqui tiene un salario anual de alrededor 800 mil dólares.|Club de Futbol Cruz Azul

"Turco" gana poco más de 3 veces que Huiqui y ello se debe en gran medida a su amplia trayectoria, pues no solo ha dirigido en México, también en su natal Argentina, Brasil y España, donde tuvo una corta estadía en los banquillos del Celta de Vigo.

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Duelo de campeones: Cruz Azul vs. Toluca

Los últimos 2 mejores equipos del año futbolístico son Toluca y Cruz Azul, ya que se coronaron en los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, respectivamente. Es por ello que ambos disputarán el trofeo de Campeón de Campeones.

Por un lado, los Diablos vienen de consagrarse campeones de la Concachampions 2026 tras vencer por segunda ocasión en una final a Tigres. Mientras que la Máquina conquistó su décimo título de la Liga BBVA MX al derrotar a Pumas.

Cruz Azul o Toluca, según la IA

De acuerdo con la IA, Cruz Azul tiene 55% de ventaja para llevarse el título de Campeón de Campeones. Lo anterior, ya que es el actual monarca de la Liga BBVA MX e inició con el pie derecho el Apertura 2026 con 2 victorias al hilo.