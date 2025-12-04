deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Sorteo Mundial 2026: estos tres equipos son la pesadilla de México en la historia de la Copa del Mundo

A horas de que comience el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, repasamos los rivales que más le ha costado enfrentar México en la historia

Los rivales más duros de México en Mundiales
TV Azteca
Los rivales más duros de México en Mundiales
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

México es uno de los equipos con más historias dentro de los Mundiales. Históricamente, el combinado nacional ha estado presente en el torneo organizado por la FIFA, teniendo 17 participaciones desde su creación en 1930. A falta de unas horas para conocer a los rivales de la Selección Mexicana gracias al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , repasamos los equipos que más veces se han enfrentado a México en la Copa del Mundo.

Los 3 equipos que son la pesadilla de México en los Mundiales

1. Brasil

La selección brasileña se convirtió en el rival más común de México en la Copa del Mundo . En total fueron 5 las veces que se enfrentaron en el torneo y la más reciente fue en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde la Selección Mexicana fue eliminada tras caer por 2-0 ante los sudamericanos. El saldo es a favor de Brasil con 4 triunfos y 1 empate. Como si fuese poco, la igualdad sucedió en octavos del Mundial de Brasil 2014, donde la ‘Verdeamarela’ avanzó por penales.

México vs Brasil
Crédito: Getty Images
México enfrentó a Brasil en 5 oportunidades

2. Argentina

Los argentinos son otra pesadilla sudamericana para el combinado azteca. El duelo más reciente fue en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo comandado por Lionel Messi derrotó a México por 2-0 en la fase de grupos. Ambas selecciones se vieron las caras en 4 ocasiones durante la Copa del Mundo y el historial es demoledor: 4 victorias para la ‘Albiceleste’.

México vs Argentina
Crédito: EFE
México enfrentó a Argentina en 4 ocasiones

TE PUEDE INTERESAR:

3. Francia

Los europeos también son un rival recurrente de México en Mundiales. Los ‘Galos’ se enfrentaron al combinado azteca en 4 ocasiones, aunque el historial no es tan abultado. Francia obtuvo la victoria en 2 ocasiones (1930 y 1954), mientras que la Selección Mexicana logró ganar en el Mundial de Sudáfrica 2010, el registro más reciente entre ambos equipos en la Copa del Mundo. El partido restante fue un empate en Inglaterra 1966.

México vs Francia
Crédito: Getty Images
Fueron 4 las veces que México se enfrentó a Francia

México no enfrentará a ninguna de estas tres selecciones

Para el alivio del equipo de Javier Aguirre, ninguno de estos tres equipos estarán dentro del grupo de México durante el Mundial 2026. Esto se debe a que la Selección Mexicana integra el Bombo 1 por ser anfitriona, mientras que Brasil, Argentina y Francia también comparten bombo por sus posiciones dentro del ranking FIFA. Solamente podrían cruzarse en unos hipotéticos dieciseisavos de final o posterior.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Mundial México 2026
RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador
Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
×
×