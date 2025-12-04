Sorteo Mundial 2026: estos tres equipos son la pesadilla de México en la historia de la Copa del Mundo

México es uno de los equipos con más historias dentro de los Mundiales. Históricamente, el combinado nacional ha estado presente en el torneo organizado por la FIFA, teniendo 17 participaciones desde su creación en 1930. A falta de unas horas para conocer a los rivales de la Selección Mexicana gracias al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , repasamos los equipos que más veces se han enfrentado a México en la Copa del Mundo.

Los 3 equipos que son la pesadilla de México en los Mundiales

1. Brasil

La selección brasileña se convirtió en el rival más común de México en la Copa del Mundo . En total fueron 5 las veces que se enfrentaron en el torneo y la más reciente fue en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde la Selección Mexicana fue eliminada tras caer por 2-0 ante los sudamericanos. El saldo es a favor de Brasil con 4 triunfos y 1 empate. Como si fuese poco, la igualdad sucedió en octavos del Mundial de Brasil 2014, donde la ‘Verdeamarela’ avanzó por penales.

Crédito: Getty Images México enfrentó a Brasil en 5 oportunidades

2. Argentina

Los argentinos son otra pesadilla sudamericana para el combinado azteca. El duelo más reciente fue en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo comandado por Lionel Messi derrotó a México por 2-0 en la fase de grupos. Ambas selecciones se vieron las caras en 4 ocasiones durante la Copa del Mundo y el historial es demoledor: 4 victorias para la ‘Albiceleste’.

Crédito: EFE México enfrentó a Argentina en 4 ocasiones

3. Francia

Los europeos también son un rival recurrente de México en Mundiales. Los ‘Galos’ se enfrentaron al combinado azteca en 4 ocasiones, aunque el historial no es tan abultado. Francia obtuvo la victoria en 2 ocasiones (1930 y 1954), mientras que la Selección Mexicana logró ganar en el Mundial de Sudáfrica 2010, el registro más reciente entre ambos equipos en la Copa del Mundo. El partido restante fue un empate en Inglaterra 1966.

Crédito: Getty Images Fueron 4 las veces que México se enfrentó a Francia

México no enfrentará a ninguna de estas tres selecciones

Para el alivio del equipo de Javier Aguirre, ninguno de estos tres equipos estarán dentro del grupo de México durante el Mundial 2026. Esto se debe a que la Selección Mexicana integra el Bombo 1 por ser anfitriona, mientras que Brasil, Argentina y Francia también comparten bombo por sus posiciones dentro del ranking FIFA. Solamente podrían cruzarse en unos hipotéticos dieciseisavos de final o posterior.