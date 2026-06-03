La MILLONARIA subasta por la camiseta con la que Pelé ganó la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958

La legendaria camiseta azul con el dorsal '10' que un joven Pelé de apenas 17 años inmortalizó en la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 será subastada próximamente por la prestigiosa casa Sotheby's. Las proyecciones de los expertos son astronómicas: se estima que la puja superará la barrera de los 6 millones de dólares, una cifra que refleja el valor incalculable del mito brasileño.

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¿Cuál es la historia de la camiseta de Pelé que se subastará?

La pieza en cuestión no es una prenda cualquiera. Es la original que 'O Rei' vistió durante la gran final de 1958, donde Brasil aplastó a la anfitriona Suecia por 2-5 con un espectacular doblete del astro sudamericano, cerrando un torneo de ensueño con 6 goles en solo 4 partidos. Al finalizar el encuentro, Pelé le regaló esta histórica casaca a su compañero de selección y de habitación, Didí. El tesoro permaneció bajo el resguardo de la familia del mediocampista durante décadas, antes de pasar a formar parte de un museo del deporte en Brasil.

Curiosamente, hace un tiempo, esta misma camiseta fue vendida por unos 80,000 dólares. El salto de esa cifra a la expectativa actual de 6 millones evidencia el crecimiento exponencial y la fiebre que rodea al mercado de la memorabilia deportiva en los últimos años.

|sothebys.com

¿Cuándo será la subasta por la camiseta de Pelé?

La puja online se llevará a cabo entre el 29 de junio y el 16 de julio, fechas que coinciden estratégicamente con el clímax de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, Estados Unidos y Canadá. Para elevar la expectativa, los aficionados y magnates podrán apreciar la preciada prenda en una exposición pública que se montará en Nueva York.

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De confirmarse los pronósticos, la mítica playera de Suecia 58 se consolidará en el olimpo de las camisetas de futbol más caras de la historia. El legado de Pelé se sentará en la misma mesa de privilegios económicos que hoy ocupan la camiseta de Diego Armando Maradona de los cuartos de final de México 1986 (el día de "La Mano de Dios") y la colección de indumentarias que lució Lionel Messi en su coronación de Qatar 2022. La leyenda del Rey sigue más viva y cotizada que nunca.

