MALAS NOTICIAS: Equipo de la NBA se queda sin su estrella en los Playoffs

Anthony Edwards podría perder varias semanas con los Timberwolves tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante el Juego 4 de la serie de primera ronda ante Denver. De acuerdo con reportes, el escolta fue evaluado este domingo y el diagnóstico apunta a un hematoma óseo y una hiperextensión, aunque los estudios descartaron daño ligamentario, una noticia que al menos evita un escenario más grave para Minnesota.

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La lesión ocurrió en el primer tiempo del partido del sábado en Minneapolis, cuando Edwards cayó al piso después de una acción de contacto y no pudo continuar. En ese momento, el entrenador Chris Finch ya había reconocido que la gravedad no estaba clara, pero horas más tarde la preocupación creció dentro del entorno del equipo al conocerse que el problema podría dejar fuera a su principal referente ofensivo por un periodo prolongado.

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¿Cuánto tiempo estará de baja Anthony Edwards por su lesión?

Los informes más recientes señalan que Edwards “está destinado a perder múltiples semanas”, una baja que cambiaría por completo el panorama de la serie y también la planificación de los Timberwolves en caso de avanzar. Minnesota ya había mostrado capacidad para sobrevivir sin él durante tramos de la campaña, pero el contexto de playoffs obliga a un ajuste inmediato en rotación, creación de puntos y manejo del balón.

Edwards venía siendo una pieza central en el ataque de Minnesota y había cargado con buena parte de la producción ofensiva del equipo durante la temporada. Su ausencia obliga a que jugadores como Julius Randle y el resto del perímetro asuman mayor responsabilidad, especialmente en una serie cerrada y ante un rival exigente como Denver.

¿Qué significa para los Minnesota Timberwolves perder a Anthony Edwards en los Playoffs?

Por ahora, el reporte más importante para los Timberwolves es que la rodilla del jugador está estructuralmente intacta, lo que abre la posibilidad de un regreso más adelante en los playoffs o ya con el calendario de recuperación en mente. Aun así, el golpe para Minnesota es fuerte: perder a Edwards varias semanas significa competir sin su principal estrella en el tramo más decisivo de la postemporada.

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