Mirassol vs Vasco de Gama: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Brasilerao 2026; marcador online

Mirassol y Vasco da Gama se reencuentran en la Jornada 1 del Brasileirao 2026 con una gran rivalidad, claramente favorable al conjunto paulista.

Durante la temporada 2025, Mirassol impuso condiciones en los dos enfrentamientos, se hizo fuerte como local con una victoria por 3-2, mientras que en diciembre volvió a superar a Vasco por 2-0, esta vez como visitante. Dos triunfos consecutivos que consolidaron una racha positiva y marcaron una clara tendencia.

Para Vasco, el duelo representa la oportunidad de cortar esa inercia negativa desde la primera jornada. El debut de temporada ofrece un escenario ideal para cambiar su mala racha y evitar que el antecedente inmediato se traduzca en presión temprana.

Mirassol, en cambio, buscará extender esa “paternidad” reciente y confirmar que los resultados del año anterior no fueron circunstanciales. Iniciar el Brasileirão con un nuevo triunfo ante Vasco reforzaría su confianza y su posición en el torneo.

Posibles alineaciones:

• Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Shaylon; Galeano, Alesson y André Luis.

• Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez ("Pumita"), Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira y GB.

