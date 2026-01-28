¡Sorpresa en la Jornada 1 del Brasileirão! São Paulo vence 2-1 al Flamengo

La primera jornada del Brasileirao 2026 arrancó con un partidazo en el Estadio Morumbis, donde el São Paulo hizo valer su fortaleza en casa y protagonizó una remontada llena de intensidad ante Flamengo.

Al minuto 54, Gonzalo Plata culminó una gran jugada colectiva del Flamengo para abrir el marcador, definiendo solo frente a Rossi y confirmando el buen juego colectivo del conjunto visitante. Sin embargo, la respuesta del São Paulo fue inmediata y contundente.

Apenas seis minutos después, Luciano apareció en el área para igualar el marcador con una definición de gran jerarquía, picando el balón al primer poste tras un centro preciso. El empate fue el punto de quiebre del partido, y el impulso anímico se trasladó por completo al conjunto local.

La remontada se consumó al minuto 76, cuando Danielzinho aprovechó un error de la línea defensiva del Flamengo. La presión alta dio resultado y el mediocampista no perdonó, firmando el 2-1 que hizo explotar al Morumbis y confirmó el dominio del São Paulo en el segundo tiempo.

El Brasileirão 2026 inicia de manera inédita este miércoles 28 de enero, adelantando su calendario por la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Jornada 1 arranca con un duelo de alto nivel entre Sao Paulo y Flamengo, dos históricos del futbol brasileño, en el estadio Morumbi.

El partido se disputará a las 18:30 horas del centro de México (21:30 en Brasil) y marcará el inicio oficial de una temporada que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca Network. Tanto Sao Paulo como Flamengo han utilizado los campeonatos estatales (Paulistao y Carioca) como preparación, por lo que el ritmo físico y la solidez colectiva son aún una incógnita.

¿Cómo llegan ambos clubes a la nueva temporada?

Flamengo llega como el campeón defensor del Brasileirao 2025, torneo que cerró con 79 puntos y un dominio sostenido a lo largo del año. El conjunto carioca inicia la defensa del título como visitante y con algunas ausencias importantes, incluida la de Saúl, recientemente operado, además de un entorno marcad sobre regreso de Lucas Paquetá.

Sao Paulo, por su parte, afronta el debut con la presión de su afición, el equipo paulista terminó la temporada pasada en el octavo lugar con 51 puntos y clasificó a la Copa Sudamericana, pero el objetivo para 2026 es pelear desde el inicio por puestos de Copa Libertadores.

En los últimos cinco enfrentamientos oficiales, Flamengo registra dos victorias, Sao Paulo una y se han producido dos empates. Las tendencias apuntan a un duelo de pocos goles, típico de inicio de torneo, con ligera ventaja para el campeón vigente por la solidez de su plantel.

