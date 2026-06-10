MLB 2026: Estos son todos los JUEGOS que se disputarán HOY miércoles 10 de junio

Este miércoles 10 de junio se llevará a cabo una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, misma que se ha convertido en una de las más interesantes de los últimos años gracias al nivel que varias escuadras han demostrado, tanto en la zona alta como en la baja de la clasificación.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Ante tal situación, debes saber que, para este día, la MLB presentará un total de 15 compromisos para los amantes del béisbol profesional. El primero de ellos comenzará a las 11:10 de la mañana (tiempo centro de México), mientras que el último se efectuará en punto de las 19:38 horas.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy miércoles 10 de junio?

Guardians vs Yankees | 11:10 horas.

Rays vs Red Sox | 11:10 horas.

Giants vs Nationals | 13:45 horas.

Padres vs Reds | 14:10 horas.

Orioles vs Mariners | 16:35 horas.

Marlins vs Dbacks | 16:40 horas.

Tigers vs Twins | 16:40 horas.

Pirates vs Dodgers | 16:40 horas.

Ryan makes it back-to-back! pic.twitter.com/aHqrUiyeXb — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 7, 2026

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Blue Jays vs Phillies | 17:07 horas.

Mets vs Cardenales | 17:10 horas.

Royals vs Rangers | 17:40 horas.

White Sox vs Braves | 17:40 horas.

Rockies vs Cubs | 18:40 horas.

Athletics vs Brewers | 19:05 horas.

Angels vs Astros | 19:38 horas.

¿Qué equipo es el favorito a ganar la temporada 2026 de las Grandes Ligas?

Al principio de la temporada, los expertos en la materia consideraban que los Dodgers de Los Ángeles tenían todo para sumar un título más de la MLB tal y como ocurrió en las últimas dos temporadas; sin embargo, las cosas han cambiado después de avanzada la campaña.

Los Dodgers siguen siendo uno de los favoritos a lograr el campeonato de las Grandes Ligas; sin embargo, ahora dos equipos lo siguen de cerca en la lucha por el trono. Uno de ellos son los sorpresivos Astros de Houston, mientras que los otros son los Yankees de Nueva York.