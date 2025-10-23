MLB: ¿Sorpresas? Ellos serán los abridores de los Dodgers para los Juegos 1 y 2 de la Serie Mundial

Poco a poco se comienzan a vislumbrar más detalles respecto a los partidos iniciales correspondientes a la Serie Mundial 2025. Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se dicen listos para disputar el Clásico de Otoño, por lo que es preciso que sepas quiénes serán los abridores del conjunto que actuará como visitante en los juegos 1 y 2.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Recientemente se han conocido los nombres de los beisbolistas que tendrán la responsabilidad de abrir los juegos 1 y 2 para los Dodgers de Los Ángeles en esta Serie Mundial de la temporada 2025 de la MLB, campaña que sin duda ha dejado muchas sorpresas dentro del diamante.

¿Quiénes serán los abridores de los Dodgers para la Serie Mundial?

Fue en la rueda de prensa que el mánager, Dave Roberts, confirmó a Blake Snell como el abridor del juego 1 para Los Ángeles Dodgers en la Serie Mundial 2025 ante los Toronto Blue Jays. De igual forma, para el Juego 2 el abridor será nada más y nada menos que Yoshinobu Yamamoto.

Cabe mencionar que estos dos pitchers han sido fundamentales para llevar a los Dodgers a buscar su segundo campeonato de la MLB de forma consecutiva, por lo que esperan que retomen el nivel que llegaron a mostrar en el pasado para sacar ventaja en los primeros dos compromisos de la Serie Mundial.

¿Quién de los dos abridores de los Dodgers es mejor?

Vale decir que, en la etapa de playoffs, Snell ha tenido un rendimiento por demás espectacular al contar con una efectividad de 0.86 en 21 entradas, así como cinco bases por bolas, 21 entradas y solamente seis hits. De hecho, en su última actuación fue uno de los mejores de su escuadra al ponchar a diez en solamente ocho entradas.

Del otro lado de la moneda se encuentra Yamamoto, quien está convertido en una de las sorpresas de la temporada en la MLB. El japonés apenas tuvo su primera temporada completa con los Dodgers; sin embargo, este hecho no le impidió sumar una efectividad de 2.49 en 30 entradas, así como un récord de 12 sobre 8 y más de 200 ponches.

¿Quién es el favorito para ganar el Clásico de Otoño entre LA y Toronto?

Con todos estos puntos a su favor, además de contar con la estrella internacional Shohei Ohtani , todo haría indicar que son los Dodgers de Los Ángeles quienes parten como favoritos sobre los Blue Jays en esta Serie Mundial. ¿Crees que Toronto de la sorpresa?