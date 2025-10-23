deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

MLB: ¿Sorpresas? Ellos serán los abridores de los Dodgers para los Juegos 1 y 2 de la Serie Mundial

Los Ángeles Dodgers han confirmado a los abridores que tendrán para los juegos 1 y 2 de la Serie Mundial 2025 ante los Toronto Blue Jays. ¿Hay sorpresas?

mlb-abridores-dodgers-juegos-1-2-serie-mundial.jpg
Instagram: Dodgers
Alan Chávez - Marktube
Home Run Azteca
Compartir

Poco a poco se comienzan a vislumbrar más detalles respecto a los partidos iniciales correspondientes a la Serie Mundial 2025. Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays se dicen listos para disputar el Clásico de Otoño, por lo que es preciso que sepas quiénes serán los abridores del conjunto que actuará como visitante en los juegos 1 y 2.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Recientemente se han conocido los nombres de los beisbolistas que tendrán la responsabilidad de abrir los juegos 1 y 2 para los Dodgers de Los Ángeles en esta Serie Mundial de la temporada 2025 de la MLB, campaña que sin duda ha dejado muchas sorpresas dentro del diamante.

¿Quiénes serán los abridores de los Dodgers para la Serie Mundial?

Fue en la rueda de prensa que el mánager, Dave Roberts, confirmó a Blake Snell como el abridor del juego 1 para Los Ángeles Dodgers en la Serie Mundial 2025 ante los Toronto Blue Jays. De igual forma, para el Juego 2 el abridor será nada más y nada menos que Yoshinobu Yamamoto.

Te puede interesar: ¿Isaac del Toro podrá superar a Tadej Pogacar en el ranking UCI 2026?

Te puede interesar: ¿Cuántos goles de penal tienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Cabe mencionar que estos dos pitchers han sido fundamentales para llevar a los Dodgers a buscar su segundo campeonato de la MLB de forma consecutiva, por lo que esperan que retomen el nivel que llegaron a mostrar en el pasado para sacar ventaja en los primeros dos compromisos de la Serie Mundial.

¿Quién de los dos abridores de los Dodgers es mejor?

Vale decir que, en la etapa de playoffs, Snell ha tenido un rendimiento por demás espectacular al contar con una efectividad de 0.86 en 21 entradas, así como cinco bases por bolas, 21 entradas y solamente seis hits. De hecho, en su última actuación fue uno de los mejores de su escuadra al ponchar a diez en solamente ocho entradas.

Del otro lado de la moneda se encuentra Yamamoto, quien está convertido en una de las sorpresas de la temporada en la MLB. El japonés apenas tuvo su primera temporada completa con los Dodgers; sin embargo, este hecho no le impidió sumar una efectividad de 2.49 en 30 entradas, así como un récord de 12 sobre 8 y más de 200 ponches.

¿Quién es el favorito para ganar el Clásico de Otoño entre LA y Toronto?

Con todos estos puntos a su favor, además de contar con la estrella internacional Shohei Ohtani , todo haría indicar que son los Dodgers de Los Ángeles quienes parten como favoritos sobre los Blue Jays en esta Serie Mundial. ¿Crees que Toronto de la sorpresa?

MLB
Los Angeles Dodgers
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×