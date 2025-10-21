MLB 2025: ¿Quién es el mexicano que estará en la Serie Mundial con los Blue Jays?

Todo está listo para que los amantes del béisbol disfruten de una nueva edición de Serie Mundial, misma que enfrentará a Los Ángeles Dodgers ante los Toronto Blue Jays . En ese sentido, no está de más conocer un poco más sobre Alejandro Kirk, quien buscará levantar el trofeo de la MLB con su escuadra.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Después de una ronda de campeonato por demás espectacular, sobre todo en la Liga Americana, los Dodgers y los Blue Jays se dicen listos para enfrentarse por el título máximo de la MLB. ¿Será que el mexicano Alejandro Kirk podrá ser diferencial para su equipo en cada uno de los juegos de la Serie Mundial?

¿Quién es Alejandro Kirk, jugador mexicano de los Blue Jays?

Después de siete vibrantes juegos, los Blue Jays derrotaron a los Mariners para proclamarse ganadores de la Liga Americana. En esta serie destacó la presencia de Alejandro Kirk, jugador nacido en Tijuana que, curiosamente, es uno de los elementos más queridos por la fanaticada en turno.

El beisbolista cuenta con una altura de 1.72 metros y, gracias a su actuación en la temporada, fue considerado por segunda ocasión para formar parte del juego de estrellas. Por si esto fuera poco, vale decir que el mexicano llegará a la Serie Mundial con 15 cuadrangulares, .282 en promedio de bateo, un OPS de .769 y 78 carreras remolcadas.

Su espectacular campaña hizo que fuera nominado para quedarse con el Guante de Oro, galardón con el que compite con Dillon Dingler y Carlos Narváez, Es así como Kirk parte como uno de los jugadores más importantes de unos Blue Jays que arriban a la Serie Mundial por primera vez en poco más de tres décadas.

¿Cuándo será el primer juego de la Serie Mundial 2025?

La Serie Mundial 2025 comenzará este viernes 25 de octubre, por lo que se espera un juego por demás emocionante entre los Dodgers y los Blue Jays. El primer duelo, así como el resto de los partidos, comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo centro del país. Vale decir que Toronto arriba a esta final tras haber vencido a Seattle por 4-3, mientras que LA hizo lo propio ante Milwaukee por 4-0.