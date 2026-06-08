MLB 2026: Horarios de los juegos de HOY lunes 8 de junio

La temporada 2026 de la MLB sigue su curso y, durante hoy lunes 8 de junio, presentará un total de ocho encuentros de poder a poder, mismos en donde se reflejará el verdadero nivel de las escuadras que aún se mantienen en la lucha por trascender a través de sus respectivas divisiones.

Bajo este contexto, equipos como los Mariners, los Yankees, los Red Sox, los Blue Jays, los Astros y los Brewers se dicen listos para disputar una jornada más de MLB, misma que podría ser trascendental en sus deseos de obtener un triunfo que los lleve a lo más alto de la clasificación general.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy lunes 8 de junio?

Orioles vs Mariners | 4:35 de la tarde.

Guardians vs Yankees | 4:40 de la tarde.

Rays vs Red Sox | 4:40 de la tarde.

Blue Jays vs Phillies | 5:07 de la tarde.

Ryan and Dalton put up two in the fifth! pic.twitter.com/7w7493Sq4l — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 5, 2026

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Angels vs Astros | 7:38 de la tarde.

Padres vs Reds | 7:40 de la tarde.

Giants vs Nationals | 7:45 de la tarde.

Athletics vs Brewers | 8:05 de la noche.

¿Qué jugadores han destacado en la temporada 2026 de las Grandes Ligas?

Si bien son varios los elementos que han destacado en esta temporada 2026 de las Grandes Ligas, la realidad es que un puñado han levantado para ser considerados los mejores en lo que va de la campaña, y un ejemplo de lo anterior es precisamente el japonés Shohei Ohtani, quien ha brillado con los Dodgers como lanzador.

El nipón demuestra, una vez más, por qué es considerado el beisbolista más completo de la actualidad gracias a su etapa con el equipo de Los Ángeles. Aunado a él, otro nombre que ha destacado es Aaron Judge, mismo que se perfila para tener uno de los números cuadrangulares más importantes de todos los tiempos.