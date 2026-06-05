MLB 2026: Estos son los HORARIOS de los juegos de HOY viernes 5 de junio

Este viernes 5 de junio se llevará a cabo una jornada más correspondiente a la temporada 2026 de las Grandes Ligas, misma que ha estado llena de muchas sorpresas, sobre todo, para quienes han seguido la MLB desde hace décadas en torno a equipos que han destacado de forma interesante.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será durante este 5 de junio que la MLB presente un total de 15 compromisos, los cuales se programaron desde la mañana y hasta las últimas horas del día. Aquí, se presentarán escuadras de jerarquía tales como los Dodgers, los Yankees, los Astros y los Azulejos, por citar algunos ejemplos.

¿Qué juegos de la MLB se disputan hoy viernes 5 de mayo?

Cubs vs Giants | 12:20 horas.

Phillies vs White Sox | 16:40 horas.

Tigers vs Mariners | 16:40 horas.

Yankees vs Red Sox | 17:05 horas.

Blue Jays vs Orioles | 17:07 horas.

Marlins vs Rays | 17:10 horas.

Braves vs Pirates | 17:15 horas.

Astros vs Athletics | 18:10 horas.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/VXTeC6IBlL — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 4, 2026

Te puede interesar: El jugador que pasó de tener una enfermedad a manterse en la élite del futbol

Te puede interesar: El jugador que rechazó a Inglaterra y España por jugar para Ecuador

Twins vs Royals | 18:15 horas.

Rangers vs Guardians | 18:15 horas.

Cardenales vs Reds | 18:15 horas.

Rockies vs Brewers | 18:40 horas.

Dbacks vs Nationals | 19:40 horas.

Padres vs Mets | 19:40 horas.

Dodgers vs Angels | 20:10 horas.

¿Los Dodgers tienen posibilidades de lograr el tricampeonato de la MLB?

Con la temporada ya avanzada, vale decir que Los Ángeles Dodgers se han convertido en uno de los equipos más regulares no solo de la Liga Nacional, sino en general de la temporada en la MLB. Y es que, con casi 40 triunfos hasta ahora, se han convertido en el rival a vencer de la campaña tal y como ocurrió en las dos anteriores.

Vale decir que Los Dodgers llegaron a esta temporada 2026 como los bicampeones de la MLB de la mano de Shohei Ohtani, quien tras un inicio irregular ha recuperado el nivel que lo ha convertido, hoy por hoy, en el beisbolista más completo sobre el diamante.