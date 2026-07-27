Temporada 2026 MLB: Estos partidos se disputarán HOY lunes 27 de julio

Una semana más ha comenzado y, con ello, la posibilidad de que nuevos amantes del deporte comiencen a enamorarse de la temporada 2026 de la MLB, misma que ha sido una de las más interesantes gracias a la forma en cómo algunas escuadras han sorprendido en el diamante.

Será este lunes 27 de julio cuando la MLB presente un total de 12 compromisos a lo largo del día, mismos que comenzarán después de las 12 del día para terminar cerca de las 10 de la noche. Ante tal situación, aquí conocerás el horario de cada uno de estos para el centro de la República.

¿Qué juegos presentará la MLB este lunes 27 de julio?

Rangers vs Mariners | 12:35 de la tarde.

Pirates vs Dbacks | 4:40 de la tarde.

Tigers vs Orioles | 4:40 de la tarde.

Marlins vs Phillies | 4:40 de la tarde.

Nationals vs Blue Jays | 4:45 de la tarde.

Reds vs Guardians | 5:10 de la tarde.

Alvy brings home TT! 👏 pic.twitter.com/eERuQkpKqm — New York Mets (@Mets) July 22, 2026

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Mets vs Braves | 5:10 de la tarde.

White Sox vs Yankees | 5:40 de la tarde.

Cardenales vs Cubs | 5:45 de la tarde.

Angels vs Astros | 7:38 de la noche.

Athletics vs Red Sox | 7:40 de la noche.

Giants vs Brewers | 7:45 de la noche.

¿Cuál es el equipo con la nómina más alta de la temporada 2026 de la MLB?

Para la temporada 2026 de la MLB son los Dodgers de Los Ángeles quienes sorprenden al tener la nómina más alta contando ambas Ligas, lo cual lo convierte en uno de los candidatos principales a obtener el título de las Grandes Ligas tal y como ha ocurrido en las últimas dos temporadas.

Los Dodgers cuentan con una inversión que supera los 413 millones dólares, lo cual convierte al equipo de Shohei Ohtani como el más importante en este ámbito dentro de la MLB. En segundo lugar aparecen los Mets con 374, mientras que el top 3 lo cierran los Yankees con 337 millones.