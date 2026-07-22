MLB: ¿Qué juegos presentan las Grandes Ligas HOY miércoles 22 de julio?

Este miércoles 22 de julio la temporada 2026 de la MLB presentará una serie de entretenidos juegos con miras a la parte final de la campaña, misma que culminará en las siguientes semanas. Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información respecto a este día.

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Será durante hoy que la MLB presente un total de 15 compromisos que se dividirán a lo largo del día. Al interior de México, el primer juego comenzará horas antes de las 12 del día, mientras que el último terminará cerca de las 9 de la noche. ¿Qué juegos llaman tu atención?

¿Qué partidos tendrá la MLB hoy miércoles 22 de julio?

Yankees vs Pirates | 11:35 horas.

Royals vs Giants | 12:10 horas.

Brewers vs Mets | 12:10 horas.

Rockies vs Nationals | 13:10 horas.

Dbacks vs Athletics | 13:40 horas.

Mariners vs Reds | 13:40 horas.

Angels vs Cardenales | 14:07 horas.

Guardians vs Twins | 16:40 horas.

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Phillies vs Dodgers | 16:40 horas.

Blue Jays vs Rays | 17:07 horas.

Red Sox vs Orioles | 17:10 horas.

Braves vs Padres | 17:15 horas.

Rangers vs White Sox | 18:05 horas.

Astros vs Marlins | 18:10 horas.

Cubs vs Tigers | 18:10 horas.

¿Qué equipos tienen más victorias en la temporada 2026 de la MLB?

En la Liga Americana son varias las instituciones que ya han superado la barrera de las 50 victorias en la temporada. En ese sentido, las dos más destacadas son los Rays y los Yankees de Nueva York, mismos que pelearán su puesto en la próxima Serie Mundial de la MLB.

En la Liga Nacional, por su parte, la situación no es tan distinta. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la otra Liga, aquí ya hay dos equipos que superaron las 60 victorias y que destacan por ser las candidatas al título, siendo estos los Brewers y los Dodgers de Los Ángeles.