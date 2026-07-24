MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY viernes 24 de julio?

Un fin de semana más se acerca y lo anterior no es más que un indicio para ver una jornada más dentro de la temporada 2026 de la MLB, misma que se ha convertido en una de las más entretenidas de todos los tiempos gracias al nivel de muchas escuadras en el diamante.

Será durante este viernes 24 de julio que la MLB presente un total de 15 partidos a lo largo del día, mismos que estarán llenos de emoción y dinamismo en el campo. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios de cada uno de estos en el centro de la República Mexicana.

¿Qué partidos tendrá la MLB hoy viernes 24 de julio?

Brewers vs Rockies | 14:10 horas.

Tigers vs Royals | 16:40 horas.

Pirates vs Cubs | 16:40 horas.

Phillies vs Yankees | 16:45 horas.

Nationals vs Dbacks | 16:45 horas.

Orioles vs Braves | 17:05 horas.

Rays vs Guardians | 17:10 horas.

Mets vs Dodgers | 17:10 horas.

Closed out the homestand with a W. #RepBX pic.twitter.com/oYg4JpmmtW — New York Yankees (@Yankees) July 23, 2026

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Marlins vs Padres | 17:10 horas.

Red Sox vs Blue Jays | 17:15 horas.

White Sox vs Astros | 17:40 horas.

Rangers vs Mariners | 18:05 horas.

Twins vs Athletics | 18:10 horas.

Cardenales vs Reds | 18:15 horas.

Giants vs Angels | 20:15 horas.

¿Por qué Shohei Ohtani es el mejor jugador de la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?

Más allá de ser el jugador con más ganancias en una temporada en las Grandes Ligas, la realidad es que el beisbolista japonés ha demostrado en el campo lo que vale. De hecho, muchos expertos lo consideran el elemento más completo en la historia de la MLB.

Shohei Ohtani fue fundamental en el último campeonato conquistado por los Dodgers de Los Ángeles durante la temporada pasada y, en esta, ha venido de menos a más en la campaña, por lo que se espera que pueda formar parte de una nueva Serie Mundial en su carrera junto a los Dodgers.