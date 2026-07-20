MLB 2026: Estos son los partidos y sus horarios para HOY lunes 20 de julio

Después de una semana por completo distinta en relación a las vividas anteriormente por el Juego de Estrellas, la temporada 2026 de la MLB vuelve a la normalidad con distintos juegos que se llevarán a cabo a lo largo de este lunes 20 de julio.

La semana pasada fue sumamente intensa debido al enfrentamiento entre la Liga Nacional y la Liga Americana en la MLB; sin embargo, ahora las Grandes Ligas han vuelto a la normalidad y, durante este lunes 20 de julio, presentarán un total de 15 partidos que, sin duda, no te puedes perder.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy lunes 20 de julio?

Guardians vs Twins | 16:40 horas.

Yankees vs Pirates | 17:05 horas.

Blue Jays vs Rays | 17:07 horas.

Red Sox vs Orioles | 17:10 horas.

Phillies vs Dodgers | 17:10 horas.

Braves vs Padres | 17:15 horas.

Royals vs Giants | 17:40 horas.

Brewers vs Mets | 17:40 horas.

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Rangers vs White Sox | 18:05 horas.

Cubs vs Tigers | 18:05 horas.

Astros vs Marlins | 18:10 horas.

Rockies vs Nationals | 18:40 horas.

Mariners vs Reds | 19:40 horas.

Dbacks vs Athletics | 19:40 horas.

Angels vs Cardenales | 20:10 horas.

¿Cuándo inicia la postemporada 2026 de la MLB?

Ten en cuenta que la postemporada 2026 de la MLB está muy cerca de llegar, pues de acuerdo con el calendario de las Grandes Ligas esta dará inicio el próximo martes 29 de septiembre; es decir, tan solo dos días después de la finalización de la campaña regular.

Las rondas iniciarán con la Serie de Comodín para, posteriormente, dar paso a las Series Divisionales y las Series de Campeonato. Es así como los dos mejores equipos de la MLB se verán las caras en la Serie Mundial, la cual comenzará el próximo viernes 23 de octubre del 2026.