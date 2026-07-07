MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY martes 7 de julio? Horarios confirmados

Este martes 7 de julio la MLB vuelve al ruedo con 15 encuentros que, sin duda, podrían robar por completo las miradas no solo por la calidad de los equipos, sino también por lo que se juegan en este cierre de temporada, lo anterior con miras a la Serie Mundial 2026.

Inicia la temporada en las Grandes Ligas

Como sabes, la temporada regular 2026 terminará a finales de septiembre, por lo que restan solo unos meses para que los equipos de la MLB demuestren de qué están hechos en el campo. Por tal motivo, aquí conocerás todos los juegos de hoy martes 7 de julio, así como sus respectivos horarios.

¿Cuántos juegos de la MLB se programaron para hoy martes 7 de julio?

Cardenales vs Brewers | 12:15 horas.

Orioles vs Cubs | 16:35 horas.

Tigers vs Athletics | 16:40 horas.

Rays vs Yankees | 16:40 horas.

Marlins vs Mariners | 16:40 horas.

Pirates vs Braves | 16:40 horas.

Nationals vs Astros | 16:45 horas.

Mets vs Royals | 17:10 horas.

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Reds vs Phillies | 17:10 horas.

White Sox vs Red Sox | 17:40 horas.

Twins vs Guardians | 17:40 horas.

Cardenales vs Brewers | 17:45 horas.

Rangers vs Angels | 18:05 horas.

Padres vs Dbacks | 19:40 horas.

Giants vs Blue Jays | 19:45 horas.

¿Qué equipo tiene más victorias en la temporada 2026 de la MLB?

Sin duda, es la Liga Nacional la que ha demostrado tener los equipos más dominantes de la temporada 2026 de la MLB, pues es en este apartado en donde sobresalen escuadras como los Braves y los Brewers, los cuales suman más de 50 triunfos hasta ahora.

Sin embargo, son los Dodgers de Los Ángeles el equipo que tiene más victorias en esta temporada al registrar más de 55 triunfos hasta ahora, motivo por el cual reafirma ser el candidato número uno a ganar la temporada 2026 tal y como ha ocurrido en las últimas dos campañas.