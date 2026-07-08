MLB 2026: Estos son los partidos que se disputarán HOY miércoles 8 de julio

Este miércoles 8 de julio la MLB presentará una serie de partidos realmente atractivos para los amantes de las Grandes Ligas, los cuales ya esperan con ansias la llegada de la postemporada a fin de conocer a los equipos que pelearán por el título de la campaña 2026.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Es así como, durante este día, la MLB presentará un total de 15 juegos que comenzarán poco antes de las 2 de la tarde y que terminarán al filo de las 10 de la noche, tiempo centro de México. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles respecto a estos partidos.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy miércoles 8 de julio?

Giants vs Blue Jays | 13:45 horas.

Orioles vs Cubs | 16:45 horas.

Rays vs Yankees | 16:40 horas.

Pirates vs Braves | 16:40 horas.

Tigers vs Athletics | 16:40 horas.

Marlins vs Mariners | 16:40 horas.

Nationals vs Astros | 16:45 horas.

Reds vs Phillies | 17:10 horas.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/36yDtoMwzh — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 7, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Mets vs Royals | 17:10 horas.

White Sox vs Red Sox | 17:40 horas.

Twins vs Guardians | 17:40 horas.

Cardenales vs Brewers | 17:45 horas.

Rangers vs Angels | 18:05 horas.

Padres vs Dbacks | 20:10 horas.

Dodgers vs Rockies | 20:10 horas.

¿Qué jugadores han destacado en la temporada 2026 de la MLB?

Si bien son varios los jugadores que han destacado tanto en la Liga Nacional como en la Americana, la realidad es que, entre estos, uno que ha llamado poderosamente la atención es Shohei Ohtani, quien es considerado uno de los beisbolistas más completos de todos los tiempos.

El jugador japonés ha sido el líder de la estupenda temporada que los Dodgers de Los Ángeles han tenido hasta ahora, motivo por el cual el club angelino destaca, una vez más, como el candidato a llevarse el título de la MLB tal y como ha ocurrido en las últimas dos temporadas.