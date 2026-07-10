MLB 2026: ¿Qué partidos se disputan HOY viernes 10 de julio?

La temporada 2026 de la MLB sigue su curso y, durante hoy viernes 10 de julio, se vislumbran una serie de interesantes y entretenidos juegos que sin duda no te puedes perder, motivo por el cual aquí conocerás toda la información respecto a los duelos de este día.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Tal y como suele ocurrir con la MLB, durante este viernes 10 de julio se presentarán un total de 15 compromisos que se distribuirán a lo largo de todo el día y que medirán a las mejores escuadras de las Grandes Ligas, esto en medio de una temporada que ha superado las expectativas.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy viernes 10 de julio?

Pirates vs Brewers | 16:40 horas.

Tigers vs Phillies | 16:40 horas.

Nationals vs Yankees | 16:45 horas.

Orioles vs Royals | 17:05 horas.

Reds vs Cubs | 17:10 horas.

Rays vs Mariners | 17:10 horas.

Marlins vs Guardians | 17:10 horas.

Mets vs Red Sox | 17:15 horas.

Arroz con power 🍚💪 pic.twitter.com/o0WDOVJy5V — New York Yankees (@Yankees) July 7, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

White Sox vs Athletics | 17:40 horas.

Rangers vs Astros | 18:05 horas.

Twins vs Angels | 18:10 horas.

Cardenales vs Braves | 18:15 horas.

Padres vs Blue Jays | 19:40 horas.

Dodgers vs Dbacks | 20:10 horas.

Giants vs Rockies | 20:15 horas.

¿Cuál fue el nuevo récord que alcanzó Shohei Ohtani?

Fue el martes pasado cuando Shohei Ohtani, considerado uno de los mejores beisbolistas de todos los tiempos, conectó el jonrón 300 en su carrera, lo cual habla del impacto que tiene en el diamante y de la forma en cómo ha liderado a Los Dodgers de Los Ángeles en los últimos años.

Vale decir que el equipo de Los Ángeles es el actual bicampeón de la MLB luego de sumar dos títulos en las últimas dos temporadas. Ante ello, los Dodgers nuevamente se perfilan para llegar a la Serie Mundial de la mano del beisbolista nipón, uno de los más completos de la campaña actual.