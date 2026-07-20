Luto en el automovilismo: fallece Team Principal de Citroën Racing de la Fórmula E, Cyril Blais

El mundo del automovilismo amaneció con una noticia devastadora. La Fórmula E confirmó este lunes el fallecimiento de Cyril Blais, Team Principal del Citroën Racing Formula E Team, una de las figuras más respetadas dentro del paddock del campeonato eléctrico.

La noticia fue dada a conocer de manera conjunta por Monaco Sports Group (MSG), operador del equipo, además de Citroën, Stellantis Motorsport, la FIA y la propia Formula E, quienes expresaron sus condolencias a la familia, amigos y colaboradores de Blais.

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Esta mañana amanecimos con una noticia devastadora para la Fórmula E y el automovilismo.



El director del equipo de Citroën Racing, Cyril Blais, ha fallecido a los 46 años.



Se desconocen las causas. DEP. pic.twitter.com/b31p5b42YN — Gabo Martínez (@gabomrubio) July 20, 2026

Aunque no se dieron a conocer las causas del fallecimiento, todas las organizaciones involucradas pidieron respeto por la privacidad de la familia y señalaron que no realizarán más comentarios sobre lo sucedido.

La Fórmula E pierde a una de sus figuras más importantes

Cyril Blais desempeñó un papel clave dentro del proyecto de Citroën Racing en la Fórmula E y era considerado una pieza fundamental en la operación deportiva del equipo. Su liderazgo y compromiso le permitieron ganarse el reconocimiento tanto de su propia escudería como de rivales, pilotos y directivos de la categoría.

La directora general del equipo, Beth Paretta, aseguró que todo el personal se encuentra profundamente afectado por la noticia y afirmó que la mejor forma de honrar su memoria será continuar compitiendo con la pasión y entrega que Blais transmitió durante su etapa al frente del equipo.

Por su parte, el CEO de la Fórmula E, Jeff Dodds, calificó la pérdida como "devastadora" para todo el campeonato y adelantó que el Tokyo E-Prix, programado para este fin de semana, servirá como escenario para rendir homenaje a quien describió como un colega extraordinario y un gran amigo.

Formula E CEO Jeff Dodds on the passing of Citroën Racing Formula E Team Principal, Cyril Blais. pic.twitter.com/h2KbAiPHtq — Formula E (@FIAFormulaE) July 20, 2026

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La FIA también lamentó su fallecimiento

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también dedicó un mensaje para recordar a Cyril Blais. Destacó su compromiso con el automovilismo, el respeto que despertó entre todos los integrantes del paddock y la integridad con la que desarrolló su carrera dentro del deporte.

A las muestras de apoyo también se sumaron Citroën y Stellantis Motorsport, cuyos directivos recordaron que Blais fue una pieza fundamental desde el inicio de la alianza entre ambas organizaciones en la Fórmula E.