Checo Pérez y el día que sufrió un BRUTAL ACCIDENTE en la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, continúa con su preparación para la siguiente carrera, la cual corresponde al Gran Premio de Bélgica a celebrarse en los próximos días. La meta del nacido en Jalisco es clara: sumar sus primeras unidades de la mano de Cadillac.

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Como sabes, Checo Pérez volvió a la acción en la Fórmula 1 luego de un periodo sabático de un año tras la salida de Red Bull. Y si bien el mexicano es uno de los pilotos más experimentados de la actualidad, esto no exime que haya pasado por dolorosos accidentes en su carrera en la Fórmula 1.

La vez en que Checo Pérez tuvo un brutal accidente en la Fórmula 1

La historia regresa un par de años; más precisamente en el Gran Premio de Mónaco 2024. Aquí, Checo Pérez aún formaba parte de la escudería austriaca y buscaba quedar lo mejor posicionado posible para aumentar los puntos que sumaba hasta ahora, hecho que no logró debido al accidente que protagonizó.

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Todo sucedió apenas en la primera vuelta y después de una clasificación que lo llevó a iniciar desde el puesto 16. Detrás de él aparecían los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hukkenberg, mismos con los que, al momento de acelerar, chocaron luego del intento de Kevin por rebasar a Checo Pérez en un espacio muy estrecho de la pista.

El neumático izquierdo de Kevin tocó la parte trasera de Checo Pérez a una velocidad impresionante, por lo que el mexicano perdió el control de forma instantánea para, posteriormente, girar y estrellarse trágicamente contra las barreras, lo cual generó la preocupación de los seguidores.

¿Qué pasó con Checo Pérez tras el accidente?

Si bien el monoplaza de Checo Pérez quedó destruido prácticamente al instante, la realidad es que el piloto mexicano no tuvo complicaciones de salud, por lo que, en esencia, este accidente no fue más que un altercado que dejó pensando al jalisciense después de lo ocurrido.