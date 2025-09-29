Mundial Su-20: Resultados de los partidos del 28 de septiembre

Este domingo se vivió una jornada electrizante en el Mundial Sub-20 Chile 2025, con partidos cargados de emoción, goles y sorpresas. La Selección Mexicana Sub-20 protagonizó uno de los duelos más esperados del torneo al empatar 2-2 frente a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, en lo que fue el debut de ambos en el llamado “Grupo de la Muerte”.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce mostró carácter y determinación ante una de las potencias juveniles del fútbol mundial. México se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Alexéi Domínguez al minuto 10, tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, Brasil respondió con contundencia: Rafael Coutinho igualó al 21’ y Luighi puso el 2-1 al 76’, aprovechando una desatención defensiva.

Cuando parecía que el conjunto azteca se iría con las manos vacías, apareció Diego Ochoa al minuto 86 para firmar el empate con un potente remate que dejó sin opciones al arquero brasileño. El resultado deja a ambas selecciones con un punto en el Grupo C, que también vio la victoria de Marruecos por 2-0 sobre España, en una de las grandes sorpresas del día.

¿Cuáles fueron los resultados del Grupo D?

En otros resultados de la jornada, Argentina debutó con triunfo ante Cuba por 2-1 en Valparaíso. Alejo Sarco fue la figura del encuentro al marcar un doblete en los minutos 4 y 42, mientras que Karel Pérez descontó para los caribeños en tiempo añadido. Italia también sumó tres puntos al vencer 1-0 a Australia con gol de Mattia Mannini desde el punto penal al minuto 10.

La jornada dejó claro que el talento juvenil está más vivo que nunca y que ningún equipo puede confiarse. México mostró personalidad y capacidad de reacción, lo que ilusiona a la afición azteca con una buena actuación en el torneo.

