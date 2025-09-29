deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Mundial Su-20: Resultados de los partidos del 28 de septiembre

Este domingo se vivió una jornada electrizante en el Mundial Sub-20 Chile 2025, con partidos cargados de emoción, goles y sorpresas

México vs Brasil
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

Este domingo se vivió una jornada electrizante en el Mundial Sub-20 Chile 2025, con partidos cargados de emoción, goles y sorpresas. La Selección Mexicana Sub-20 protagonizó uno de los duelos más esperados del torneo al empatar 2-2 frente a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, en lo que fue el debut de ambos en el llamado “Grupo de la Muerte”.

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El conjunto dirigido por Eduardo Arce mostró carácter y determinación ante una de las potencias juveniles del fútbol mundial. México se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Alexéi Domínguez al minuto 10, tras una gran jugada colectiva. Sin embargo, Brasil respondió con contundencia: Rafael Coutinho igualó al 21’ y Luighi puso el 2-1 al 76’, aprovechando una desatención defensiva.

También te puede interesar:

Cuando parecía que el conjunto azteca se iría con las manos vacías, apareció Diego Ochoa al minuto 86 para firmar el empate con un potente remate que dejó sin opciones al arquero brasileño. El resultado deja a ambas selecciones con un punto en el Grupo C, que también vio la victoria de Marruecos por 2-0 sobre España, en una de las grandes sorpresas del día.

¿Cuáles fueron los resultados del Grupo D?

En otros resultados de la jornada, Argentina debutó con triunfo ante Cuba por 2-1 en Valparaíso. Alejo Sarco fue la figura del encuentro al marcar un doblete en los minutos 4 y 42, mientras que Karel Pérez descontó para los caribeños en tiempo añadido. Italia también sumó tres puntos al vencer 1-0 a Australia con gol de Mattia Mannini desde el punto penal al minuto 10.

La jornada dejó claro que el talento juvenil está más vivo que nunca y que ningún equipo puede confiarse. México mostró personalidad y capacidad de reacción, lo que ilusiona a la afición azteca con una buena actuación en el torneo.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×