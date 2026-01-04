Conoce a Diego Ortiz, el coach que está entrenando a los Colts de Indianápolis

Pensar en la NFL es instalarse en el más alto nivel de futbol americano en un ámbito internacional. Por eso la historia de Diego Ortiz resulta bastante interesante de conocer. El mexicano consiguió llegar hasta la élite en un lapso de 7 años y hoy ya lleva un par trabajando para los Colts de Indianápolis. Por ello, probablemente sea el que abra el camino para que más mexicanos lleguen a donde él está. Esto es lo que se sabe de sus labores como entrenador.

¿Quién es Diego Ortiz, el coach que hoy trabaja en la NFL?

La historia del mexicano inició en el Club Gamos de la Ciudad de México. Allí, pensando en concretar sus sueños, se mudó a la ciudad de Texas en 2016 para entrenar en el más alto nivel. Fue ahí donde Texas Tech le abrió las puertas para empaparse del ámbito colegial del futbol americano. En este sitio pasó prácticamente los 7 años ya comentados, donde estuvo codeándose con lo ofrecido por la gente de 3 staffs diferentes.

Eso le permitió tomar una experiencia notable para lo que vendría en el futuro. El oriundo de la capital mexicana incluso fungió como coach de los corredores en su última etapa al nivel colegial, lo cual fue clave para el momento en que entró a un proyecto especial ofrecido por los propios Colts. Tras su experiencia allí, el primer equipo le llamó para ser asistente coach ofensivo y asistente de corredores.

Gracias a eso, su primera temporada con el equipo fue la 2024-25, donde él mismo indicó que todo fue mucho más caótico. Ya para la presente campaña, la situación cambió y tiene mucho mejor estipuladas sus labores. Sin embargo sabe que no tiene nada seguro para el futuro y en recientes entrevistas comentó que no sabe qué le depara el destino.

¿Por qué se asocia a Diego Ortiz con Jonathan Taylor?

El trabajo principal de Diego está en la asistencia al grupo de corredores. Allí ha tenido contacto directo con Taylor, quien es considerado uno de los candidatos a Jugador Ofensivo del Año. Ante eso, Ortiz indicó lo siguiente en una charla con un medio de circulación nacional: “... ha sido una experiencia muy enriquecedora, también me ha hecho crecer muchísimo como persona, como coach y como individuo. Realmente es un tipazo, es una excelente persona y un excelente ser humano".