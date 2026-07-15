Nadie lo esperaba, pero este futbolista será el ‘9’ de Chivas en el arranque del Apertura 2026
El conjunto rojiblanco ya tiene todo listo para debutar en el torneo venidero, en el que buscarán ganar el campeonato
Chivas ya está listo para debutar en el Apertura 2026, por lo que ya tiene al futbolista que será su ‘9’ en el arranque del torneo. Nadie se esperaba que el jugador en cuestión tomara el dorsal, pues se suponía que ese lugar lo tomara Armando "Hormiga" González, a quien arroparon los niños tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Ángel Sepúlveda es el jugador que portará el jersey con el ‘9’ para este nuevo torneo, número que dejó vacante Alan Pulido, quien ya no fue tomado en cuenta en el plantel para el Clausura 2026, por lo que el club le rescindió el contrato. Se esperaba que el número fuera para González, quien fue abucheado en Verde Valle, tal y como lo hizo su padre años atrás, pero decidió conservar el 34.
Sepúlveda llegó a Chivas a finales del año pasado y portó la playera con el dorsal ‘20’, pero para este Clausura 2026 decidió cambiarlo por el ‘9’, número que también tuvo en su paso por Cruz Azul, donde tuvo una destacada actuación que hasta le valió ser convocado por México para la Copa Oro 2025.
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Los dorsales de los jugadores de Chivas
El conjunto rojiblanco tiene bajas y altas, por lo que los números de los dorsales cambiaron. Mientras que los nuevos eligieron los disponibles, algunos que ya tenían tiempo decidieron cambiarlo, como fue el caso de Ángel y de Diego Campillo, quien portará el ‘3’ que dejó vacante Gilberto Sepúlveda.
1. Raúl Rangel
2. José Castillo
3.Diego Campillo
4. Miguel Tapias
5. Bryan González
6. Omar Govea
7. Luis Romo
9. Ángel Sepúlveda
10. Efraín Álvarez
11. Brian Gutiérrez
13. Óscar Whalley
14. Hugo Camberos
16. Luis Gabriel Rey
17. Ricardo Marín
18. Jonathan Pérez
19. Kevin Castañeda
23. Daniel Aguirre
24. Miguel Gómez
25. Roberto Alvarado
28. Rubén González
30. Santiago Sandoval
31. Sebastián Liceaga
33. Jordan Carrillo
34. Armando González
37. Richard Ledezma.
Debut de Chivas en el Apertura 2026
El Rebaño Sagrado debutará en el Apertura 2026 este sábado 18 de julio cuando reciba a Toluca. El encuentro se disputará a las 6 de la tarde en el Estadio Akron (Guadalajara por la Copa Mundial de la FIFA 2026™), luego de que fue sede de la justa veraniega.