Nadie lo esperaba, pero este futbolista será el ‘9’ de Chivas en el arranque del Apertura 2026

Chivas ya está listo para debutar en el Apertura 2026, por lo que ya tiene al futbolista que será su ‘9’ en el arranque del torneo. Nadie se esperaba que el jugador en cuestión tomara el dorsal, pues se suponía que ese lugar lo tomara Armando "Hormiga" González, a quien arroparon los niños tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ángel Sepúlveda es el jugador que portará el jersey con el ‘9’ para este nuevo torneo, número que dejó vacante Alan Pulido, quien ya no fue tomado en cuenta en el plantel para el Clausura 2026, por lo que el club le rescindió el contrato. Se esperaba que el número fuera para González, quien fue abucheado en Verde Valle, tal y como lo hizo su padre años atrás, pero decidió conservar el 34.

Ángel Sepúlveda portará el 9 para este nuevo torneo.|Chivas

Sepúlveda llegó a Chivas a finales del año pasado y portó la playera con el dorsal ‘20’, pero para este Clausura 2026 decidió cambiarlo por el ‘9’, número que también tuvo en su paso por Cruz Azul, donde tuvo una destacada actuación que hasta le valió ser convocado por México para la Copa Oro 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



Los dorsales de los jugadores de Chivas

El conjunto rojiblanco tiene bajas y altas, por lo que los números de los dorsales cambiaron. Mientras que los nuevos eligieron los disponibles, algunos que ya tenían tiempo decidieron cambiarlo, como fue el caso de Ángel y de Diego Campillo, quien portará el ‘3’ que dejó vacante Gilberto Sepúlveda.

1. Raúl Rangel

2. José Castillo

3.Diego Campillo

4. Miguel Tapias

5. Bryan González

6. Omar Govea

7. Luis Romo

9. Ángel Sepúlveda

10. Efraín Álvarez

11. Brian Gutiérrez

13. Óscar Whalley

14. Hugo Camberos

16. Luis Gabriel Rey

17. Ricardo Marín

18. Jonathan Pérez

19. Kevin Castañeda

23. Daniel Aguirre

24. Miguel Gómez

25. Roberto Alvarado

28. Rubén González

30. Santiago Sandoval

31. Sebastián Liceaga

33. Jordan Carrillo

34. Armando González

37. Richard Ledezma.

Debut de Chivas en el Apertura 2026

El Rebaño Sagrado debutará en el Apertura 2026 este sábado 18 de julio cuando reciba a Toluca. El encuentro se disputará a las 6 de la tarde en el Estadio Akron (Guadalajara por la Copa Mundial de la FIFA 2026™), luego de que fue sede de la justa veraniega.