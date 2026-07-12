Niños arropan a la Hormiga González a días de regresar a Chivas para afrontar el Apertura 2026

Armando ‘Hormiga’ González no tuvo su mejor Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Apenas sumo 14 minutos en la edición 2026, habiendo ingresado solamente en el debut contra Sudáfrica. El entrenador Javier Aguirre no lo consideró para los siguientes partidos y miró el resto del torneo sentado en el banco de suplentes. Sin embargo, el delantero de Chivas recibió el apoyo de la afición hasta en sus propias vacaciones.

Mientras se encontraba de vacaciones en California, Estados Unidos, el futbolista de la Selección Mexicana vivio un momento muy especial cuando un grupo de niños aficionados mexicanos se acercaron para pedirle un autógrafo y fotografías.

Mientras convivía con los pequeños, uno de ellos emitió un mensaje que emocionó a la Hormiga González: "En el próximo Mundial vas a meter gol". Posteriormente, el delantero le hizo un choque de puños al niño y contestó: “Por supuesto”. El rostro del jugador rojiblanco se vio envuelto en felicidad, quien luego continuó saludando a los aficionados presentes.

These young Mexico fans ran into 'Hormiga' Gonzalez in California and asked him for a photo.



One of them even told him: “The next time in the World Cup, you’re gonna score”. ❤️🥺👏🏼 pic.twitter.com/ouUl1epJd6 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 10, 2026

Cuándo se sumará Hormiga González a la pretemporada de Chivas

Armando González se incorporará a los entrenamientos de Chivas el lunes 13 de julio, luego de recibir unos días de descanso por su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero reportará en Verde Valle junto con el resto de los futbolistas rojiblancos que formaron parte del combinado nacional.

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Por esta razón, González no estuvo disponible para los partidos amistosos que disputó el equipo durante las últimas semanas. A partir de su regreso, el atacante será evaluado por el cuerpo técnico de Gabriel Milito para saber si estará disponible para el debut del Apertura 2026, debido a la carga de minutos acumulada durante la Copa del Mundo.

Cuándo es el debut de Chivas en el Apertura 2026

Chivas debutará en el Torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio, cuando reciba al Toluca en el Estadio Akron. El encuentro correspondiente a la Jornada 1 de la Liga BBVA MX comenzará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El partido marcará el inicio de una nueva etapa para el Guadalajara bajo la dirección técnica de Milito. Sin embargo, el entrenador deberá evaluar el estado físico de los jugadores que participaron en la justa veraniega antes de definir la alineación que enfrentará a los Diablos Rojos. Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Luis Romo y Brian Gutiérrez fueron los otros seleccionados que formaron parte de la justa.