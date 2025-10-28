Nadie puede creer por qué los Dodgers realmente se llaman así: el origen de su nombre en Los Ángeles
La novena de Los Ángeles tiene una historia que muy pocos conocen y aspectos que valen la pena, como el origen de su nombre y la ciudad que la vio nacer
Los Ángeles llevan la ventaja de la Serie Mundial 2-1 ante los Blue Jays luego de un tercer juego que quedará para la historia, pues se convirtió en el segundo más largo con 18 entradas . Debido a ello, surgió la duda del porqué a la novena californiana se le llama los Dodgers, pero para ello hay que remontarse hasta finales de los años 1800´s.
El equipo de California inició su andar en 1883 bajo el nombre de Brooklyn Atlantics en honor a la ciudad que los vio nacer: Nueva York. Pero fue hasta que en 1896 la novena le agregó a su nombre por primera vez Dodgers, donde jugó un mexicano que se quedó sin trabajo por estar en la cárcel .
El origen del apoyo de los Dodgers
El club fue nombrado Trolley Dodgers debido a que los aficionados tenían que esquivar los llamados “trolleys”, que eran los vagones que se utilizaban para transportar materiales pesados para la construcción del trolebús eléctrico, que fue situado frente al Eastern Park, según información del equipo.
Durante los años venideros el equipo de Los Ángeles también se ganó varios motes, pero el que prevaleció fue Dodgers, el cual adoptaron de forma permanente en 1933, cuando por vez primera apareció el nombre en el uniforme del equipo, que se mudaría en 1958 a California, la cual actualmente es su casa.
¿Qué significa "Dodgers" en español?
La palabra Dodgers significa en español esquivadores, que hace referencia a los aficionados del equipo que tenían que burlar a los vagones que se utilizaban para transportar materiales pesados por la zona del que era el estadio de Los Ángeles en ese entonces: Eastern Park.
Los Dodgers y su pelea por la Serie Mundial 2025
Los Dodgers están en búsqueda de ganar su novena Serie Mundial en este año, pero para ello deberá derrotar a los Blue Jays. Al momento le saca ventaja a su rival, pues va ganando 2-1 y será este martes 28 de octubre cuando se dispute el cuarto juego entre ambas novenas, que definirá si Los Ángeles aumentan su distancia, o Toronto iguala el marcador.